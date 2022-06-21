快訊／好消息！雲林確診重症6歲男童　今下午出院返家照護

▲台大雲林分院副院長馬惠明開心地分享喜訊「6歲確診男童在大家關心之下恢復良好，今天出院，未來會回到醫院追蹤治療」。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾若瑟醫院5月21日收治一名6歲確診重症男童，隔日轉診台大雲林分院，男童於5月23日出現猛爆性腦炎徵狀病況一度危急，經兒科重症醫療團隊全力照護救治進行5次療程後，病情持續穩定好轉於6月初轉至一般病房。今（21）日再傳出好消息該名男童在下午已出院返家，後續僅需定期回診觀察。

雲林這名確診6歲男童併發猛爆性腦炎重症，治療過程中出現肺炎、腦水腫，經住院31天診療病情穩定好轉出院，台大雲林分院副院長馬惠明開心地分享喜訊「6歲確診男童在大家關心之下恢復良好，今天出院，未來會回到醫院追蹤治療」。

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雲林縣衛生局長曾春美表示，男童在5月21日晚間陸續出現癲癇、休克等症狀，深夜被送往雲林虎尾若瑟醫院，因病況危急，若瑟醫院即刻啓動遠距視訊與台大兒科重症醫療團隊會診，22日凌晨轉送台大雲林分院收治隔離加護病房治療。

台大醫療團隊曾接受媒體訪問時說，6歲男童除了反覆發燒外，醫療團隊發現男童有意識不清、昏睡、持續頭痛、嘔吐、抽搐、步態不穩等重症前驅症狀，同時必須仰賴呼吸器，甚至出現猛爆性肝炎，醫師緊急進行血液透析及血漿置換（洗肝）等處置。

曾春美提到，男童6月6日轉至一般隔離病房，經各項檢查健康指數正常，今天順利出院，雲林縣政府感謝縣內醫療團隊的合作，成功搶救了男童的生命，也祝福男童能健康快樂的成長。

▲雲林6歲男童確診併發猛爆性腦炎重症，治療過程中出現肺炎、腦水腫，經住院31天診療病情穩定好轉出院。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）



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