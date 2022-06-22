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新竹縣今+1283！　兒童校園第二劑將於24日入校開打

▲0622新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣今日新增1283例本土確診，年度累積超過8.5萬人。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(22日)新增1283例新冠肺炎本土確診案例，今年度累計確診人數為8萬5920人，目前居家隔離1403人，居家照護列管人數6405人。

衛生局指出，為滿足民眾疫苗接種需求，本週五至週日除了已規劃的新竹縣婦幼館、竹北里集會所、湖口聖母診所旁廣場及關西鎮衛生所社區接種場次外，再增開竹東、新豐、寶山和湖口(中興街舊址)等4場衛生所的接種站，呼籲長者把握6月30日前最後週末，盡速完成接種並把好禮帶回家。

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兒童第2劑疫苗部分，只要和第1劑接種間隔滿4週以上即可接種，請符合資格民眾利用新竹縣合約院所和各衛生所施打。竹縣兒童第2劑校園集中接種今(22日)起規劃施打，首場將於24日入校接種，預計7月8日前完成所有校園接種，以莫德納和BNT同天但分流方式接種。

衛生局提醒家長，如曾經確診的學童建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。若是接觸者，則應於結束居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理/自主防疫且無疑似新冠肺炎感染症狀後，再行接種。

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