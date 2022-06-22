　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郭台銘捐贈千台「家用PCR」　鄭文燦：供長照機構檢測降低重症率

▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今（22）日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」及檢測套組，由市長鄭文燦代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今（22）日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」及檢測套組，由市長鄭文燦代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（22）日舉行防疫專案會議，會前特別接受永齡慈善基金會創辦人郭台銘捐贈1000台「家用PCR核酸檢測儀」與檢測套組。市長鄭文燦表示，這台核酸檢測儀是全世界第一部家用核酸檢測儀，可透過聯網功能與醫院端連線，達成早期發現、切斷傳播、早期治療、早期投藥的四大目標。感謝郭董已具體行動支持防疫，市府將提供長照機構與護理之家，期望可降低長者重症死亡率。

鄭文燦指出，感謝永齡慈善基金會愛心，以具體行動支持防疫，市府近期將在住宿型長照機構與護理之家，各選1處辦理3個月一期試辦計畫，除可提升住民保護力，並會將成果提供中央與其他縣市參考，期盼未來檢測儀能成為防疫利器，築起長者保護的長城，協助降低長者重症死亡率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今（22）日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」及檢測套組，市長鄭文燦回贈紀念品感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今（22）日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」及檢測套組，市長鄭文燦回贈紀念品感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，富佳生技公司結合電子製造與醫療技術，以優異研發能力開發世界第一部家用核酸檢測儀，從晶片到製造都是在台灣本土完成，相當不容易。家用核酸檢測儀較快篩試劑更為準確，可顯示Ct值，並提供長照機構或護理之家工作人員協助長者進行PCR核酸檢測，透過聯網功能即時聯繫醫院端，由醫師判斷病況，早期發現、早期切斷傳播鏈、早期治療，達成12小時內投藥的目標。

鄭文燦強調，目前台灣採輕重症分流的防疫對策，其中長照機構住民的染疫率與不幸病故的死亡率相對較高，桃園因長者疫苗覆蓋率相對較高，持續推動長者肺炎鏈球菌疫苗接種措施，能有效防止併發症，染疫後重症人數與死亡率略低於其他五都，但長照機構及護理之家仍需加強保護。

▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」，致詞時希望透過科技力量，讓家用PCR核酸檢測儀成為防疫的長城。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」，致詞時希望透過科技力量，讓家用PCR核酸檢測儀成為防疫的長城。（圖／記者沈繼昌翻攝）

永齡慈善基金會創辦人郭台銘認為，住宿型長照機構住民多為長者，且大多有慢性病，屬於確診風險高危險族群，應以機構為中心，讓相關職員與住民透過家用PCR核酸檢測儀每日進行匡列檢驗，透過檢測儀的醫院端聯網功能，達成及早發現、及早切斷傳播鏈、及早治療與投藥等目標，讓住宿型長照機構成為一處安全的防疫泡泡。

郭台銘也讚許，桃園市在鄭文燦市長率領市府團隊努力下，桃園市65歲以上長者第3劑疫苗的覆蓋率在六都直轄市中名列前茅，如能加上家用核酸檢測儀的保護，就更能落實提早發現確診者、立即切斷傳播鏈、儘早進入治療期的三大防疫原則。

郭台銘最後指出，他有一個夢，期盼透過科技的力量，讓家用PCR核酸檢測儀成為一座防疫的長城，感謝鄭文燦市長願意嘗試新的方式，為桃園市民提供更多的防疫保護，共同為科技防疫立下新的里程碑。

【更多新聞】

►莾駕駛闖紅燈撞休旅車再「保齡球式撞5機車」　執勤警員也倒地

►看門狗撲咬「2男線管石頭毆砸」　台電登門致歉...動保處將開罰

►桃園雙屍命案第三嫌泰國投案　檢：盼藉司法互助引渡回台受審

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／台南恐怖斷肢！　他右前臂分離掉落噴血
《ELLE》總編輯楊茵絜病逝！　名作家楊渡慟失愛女
正宮酸「哼！長這樣」　小三16刀刺死牙醫
熱褲妹搭小黃付不出220！　狂call男網友們「沒人理」慘了
LIVE／恩恩案「會負起全部責任」　侯友宜最新說明
恐怖畫面曝！北市清潔員站垃圾車後遭撞噴飛
快訊／午後雷陣雨報到！　6縣市大雨特報
單日降到1萬例以下！　莊人祥：要靠3件事
快訊／遭嗆房地產代言沒良心！　阿滴正面回擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵道檢查員釋35缺額！首度取消筆試合格門檻　「最高加薪1.6萬」

基隆+699！北部新冠疫情趨緩　專責病床比率調降15%

新竹縣今+1283！　兒童校園第二劑將於24日入校開打

郭台銘捐贈千台「家用PCR」　鄭文燦：供長照機構檢測降低重症率

北部3所私大擬調漲2%學雜費　教長曝「預計7月初核定」

暑假要來了！屏東今+2403　宣布「4活動、3狀況」可暫不戴口罩

快訊／午後雷陣雨報到！「6縣市大雨特報」大雷雨警戒區域出爐

鐵道局施工出包！圍籬擦撞台鐵區間車　運安會列重大事故調查

下半年12生肖轉運成功法　猴、鼠、龍做好自身行為就能平安度過

專家估「免疫防火牆」形成　莊人祥：單日降到1萬例以下要靠3件事

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

鐵道檢查員釋35缺額！首度取消筆試合格門檻　「最高加薪1.6萬」

基隆+699！北部新冠疫情趨緩　專責病床比率調降15%

新竹縣今+1283！　兒童校園第二劑將於24日入校開打

郭台銘捐贈千台「家用PCR」　鄭文燦：供長照機構檢測降低重症率

北部3所私大擬調漲2%學雜費　教長曝「預計7月初核定」

暑假要來了！屏東今+2403　宣布「4活動、3狀況」可暫不戴口罩

快訊／午後雷陣雨報到！「6縣市大雨特報」大雷雨警戒區域出爐

鐵道局施工出包！圍籬擦撞台鐵區間車　運安會列重大事故調查

下半年12生肖轉運成功法　猴、鼠、龍做好自身行為就能平安度過

專家估「免疫防火牆」形成　莊人祥：單日降到1萬例以下要靠3件事

桂林暴雨淹水養殖場萬頭豬趴欄杆求援　獼猴公園大玩跳水遊戲

拿10萬換韓元「現賺逾1.4萬」！台銀匯價創3年新低　可多吃23次人蔘雞

鐵道檢查員釋35缺額！首度取消筆試合格門檻　「最高加薪1.6萬」

獨／命運同軌！台版「珍寶海鮮舫」荒廢20年　高雄港務證實將拆

恩恩送醫程序被罵翻　消防局長出面：基隆、桃園都比照新北作法

小插曲！蔡英文介紹竹市參選人　「沈慧虹」糗口誤「林慧虹」　

基隆+699！北部新冠疫情趨緩　專責病床比率調降15%

搶暑假商機！探索廚房2人同行1人免費快閃4天　悅．市集7月享77折

快訊／台南恐怖斷肢！堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒分離噴血

蔡健雅無預警曬5秒黑畫面　粉一看全暴動：幸福來得太突然！

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

孩子稱「爸過世」震撼萬人　媽曝真相

好市多櫛瓜「炸滿滿生命力」　她傻：外觀超新鮮

快訊／今增171死亡！本土+52213

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

突跳入帳通知！他爽看「郵局金額」下秒臉歪

確診還會多次感染　醫喊做1件事很重要

女優狂怨陷7月失業潮！達人揭將禁「真修竿」

快訊／今本土+52213！各縣市確診分佈曝

更多熱門

相關新聞

屏東縣+2403　4活動3狀況可暫不戴口罩

屏東縣+2403　4活動3狀況可暫不戴口罩

屏東縣今(22)日新增2403例本土確診個案，屏東縣政府配合中央啟動的「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，共有屏東醫院、寶建醫院、安泰醫院、枋寮醫院及南門醫院5家醫院提供相關診療服務，另於6月25日增開屏東火車站及33鄉鎮衛生所速打站。

快訊／民進黨正式徵召林智堅選桃園市長　啟動13鄉鎮之旅拚全壘打

快訊／民進黨正式徵召林智堅選桃園市長　啟動13鄉鎮之旅拚全壘打

竹市+1127　年度累積6.1萬人確診

竹市+1127　年度累積6.1萬人確診

死亡+171！19歲男確診後抽搐吐血　羅一鈞曝死因

死亡+171！19歲男確診後抽搐吐血　羅一鈞曝死因

快訊／MIS-C+1！9歲男童確診近1個月「高燒40.5度」

快訊／MIS-C+1！9歲男童確診近1個月「高燒40.5度」

關鍵字：

台灣防疫鄭文燦家用PCR核酸檢測儀郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

開冷氣前「1招」省電有感　台電也認證

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面