郭台銘捐贈千台「家用PCR」　鄭文燦：供長照機構檢測降低重症率

▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今（22）日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」及檢測套組，由市長鄭文燦代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（22）日舉行防疫專案會議，會前特別接受永齡慈善基金會創辦人郭台銘捐贈1000台「家用PCR核酸檢測儀」與檢測套組。市長鄭文燦表示，這台核酸檢測儀是全世界第一部家用核酸檢測儀，可透過聯網功能與醫院端連線，達成早期發現、切斷傳播、早期治療、早期投藥的四大目標。感謝郭董已具體行動支持防疫，市府將提供長照機構與護理之家，期望可降低長者重症死亡率。

鄭文燦指出，感謝永齡慈善基金會愛心，以具體行動支持防疫，市府近期將在住宿型長照機構與護理之家，各選1處辦理3個月一期試辦計畫，除可提升住民保護力，並會將成果提供中央與其他縣市參考，期盼未來檢測儀能成為防疫利器，築起長者保護的長城，協助降低長者重症死亡率。

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▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今（22）日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」及檢測套組，市長鄭文燦回贈紀念品感謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，富佳生技公司結合電子製造與醫療技術，以優異研發能力開發世界第一部家用核酸檢測儀，從晶片到製造都是在台灣本土完成，相當不容易。家用核酸檢測儀較快篩試劑更為準確，可顯示Ct值，並提供長照機構或護理之家工作人員協助長者進行PCR核酸檢測，透過聯網功能即時聯繫醫院端，由醫師判斷病況，早期發現、早期切斷傳播鏈、早期治療，達成12小時內投藥的目標。



鄭文燦強調，目前台灣採輕重症分流的防疫對策，其中長照機構住民的染疫率與不幸病故的死亡率相對較高，桃園因長者疫苗覆蓋率相對較高，持續推動長者肺炎鏈球菌疫苗接種措施，能有效防止併發症，染疫後重症人數與死亡率略低於其他五都，但長照機構及護理之家仍需加強保護。

▲永齡慈善基金會創辦人郭台銘今日捐贈桃園市府千台「家用PCR核酸檢測儀」，致詞時希望透過科技力量，讓家用PCR核酸檢測儀成為防疫的長城。（圖／記者沈繼昌翻攝）

永齡慈善基金會創辦人郭台銘認為，住宿型長照機構住民多為長者，且大多有慢性病，屬於確診風險高危險族群，應以機構為中心，讓相關職員與住民透過家用PCR核酸檢測儀每日進行匡列檢驗，透過檢測儀的醫院端聯網功能，達成及早發現、及早切斷傳播鏈、及早治療與投藥等目標，讓住宿型長照機構成為一處安全的防疫泡泡。

郭台銘也讚許，桃園市在鄭文燦市長率領市府團隊努力下，桃園市65歲以上長者第3劑疫苗的覆蓋率在六都直轄市中名列前茅，如能加上家用核酸檢測儀的保護，就更能落實提早發現確診者、立即切斷傳播鏈、儘早進入治療期的三大防疫原則。

郭台銘最後指出，他有一個夢，期盼透過科技的力量，讓家用PCR核酸檢測儀成為一座防疫的長城，感謝鄭文燦市長願意嘗試新的方式，為桃園市民提供更多的防疫保護，共同為科技防疫立下新的里程碑。

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