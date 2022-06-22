曬花生擋道竟「私刑」全推落水溝　受害農民先吞忍：暫不提告

記者蔡佩旻／雲林報導

日前網路上有民眾PO出一段影片，疑似用路人行經鄉下產業道路，遇上農民封道曬花生，造成無法通過，氣得將擺設的三角錐拋到草堆中，再拿起農具將花生推到水溝裡；疑似花生的主人也在下方留言表示「有申請路權以（已）報警處理」。雲林警方表示，農民申請核准才可於馬路曝曬，如遇他人毀損應立即向警方報案。

▲民眾遇封路暴怒將花生推到水溝中。 （圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

臉書粉專「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」21日深夜一篇「馬路在曬花生 過不去」為標題的影片中，一名民眾在四周都是農田的產業道路上，走向遭汽車及三角錐的封閉的路口查看，發現該條道路為農民正在曝曬花生而封閉，氣得除了用腳踢了花生、將三角錐拋飛之外，更拿起工具將花生推到水溝中。

▲民眾將花生推到水溝中後並將工具拋飛。 （圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



北港警方昨日發現網路影片，認出案發地點後循線找到花生農民瞭解情況，警方聯繫上農民時，農民已將現場花生收妥，初步了解後，農民向警方表示暫不提告。

雲林縣交通隊分隊長鄧順元說明，如果雲林縣有農民需要在道路上曝曬農作物需要主動向道路主管機關提出申請，經核准才能合法在道路上曝曬農作物，如果農作物曝曬中遭他人惡意破壞或踢落水溝該行為即涉及刑法《毀損罪》，被害人可向警方報案，警方將依據現場事證主動積極偵辦。

鄧順元表示，毀損罪屬不告不理、是告訴乃論罪行，需要農民主動向警方提出報案，警方即可依相關事證、監視器畫面查緝犯嫌。

▲原設置路口的三角錐也遭拋入草叢堆中。 （圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

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