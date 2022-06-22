一支絕對必須接的電話　台南24小時輪3班接線防疫

▲台南市衛生局有一支「絕對必須接起的電話」，健康照護專線24小時由專人接聽，近2個月時間，股長以上到局長層級，皆全力投入輪值大小夜班，不敢漏接任何一通電話。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局從4月26日啟用「居家照護服務中心」，健康照護專線24小時由專人接聽，近2個月時間，股長以上到局長層級，皆全力投入輪值大小夜班，其中，被衛生局內部稱為「這是一支絕對必須接起的電話」。

該支話機貼著5個大字「消防局專線」，正是衛生局與消防局的專線電話，衛生局特別把這支電話的來電設定為尖銳響聲，提醒在場輪值工作人員，緊急案件進線絕對不能漏接。

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衛生局醫事科長彭麗玲說明，該支「消防局專線」安排專人輪值，當專線來電響起，就代表確診個案有就醫需求，接線者會開始評估個案危急狀況，接著聯繫就近的責任醫院以及評估醫療量能是否足夠等因素，若是小於1歲的小小孩則優先送往成大和奇美醫學中心，孕婦則送往4家設有綠色通道的專責醫院，「大家每次輪值都繃緊神經，確保需緊急送醫的確診個案都能盡速就醫」。

衛生局表示，進線民眾通常很緊張或是確診很不舒服，接線的工作人員都能同理心去傾聽並給予幫助，而大多數台南市民都很善良，聽到民眾在電話掛斷前說聲肯定的感謝時，「第一線防疫人員就算再累，都會覺得值得」。

議員李宗翰在臉書PO文分享衛生局近兩個月的辛苦過程，獲得不少迴響，李宗翰認為，台南或許很多時候沒有「獨步全台」的華麗宣傳，「但台南從疫情沒有到高峰時，就已經衛生局有24小時3班制輪班的居家照護中心和防疫專線」、「甚至小夜班和大夜班都是衛生局主管優先排班」，之後隨著確診者增加，更是衛生局全體同仁輪流打電話關心上千名確診民眾。

「疫情讓大家必須保持距離，但也一起努力抗疫打破藩籬。」衛生局主秘陳淑娟說，很感謝衛生局以外的局處包括警消、民政、社政、智慧城市辦公室等單位齊心努力，像為降低台南高原期導致防疫專線爆量，智慧城市辦公室率先創設「台南市政府健康共照雲」、「台南快疫通」、「台南宅照護」等便民系統，及早導入智慧科技成為抗疫有力工具，「謝謝市府這一群穩住情緒、盯緊目標、鍥而不捨的夥伴共同努力」。

李宗翰在臉書文章表示，不會給台南這2年的防疫100分，但相信台南防疫人員已在極限下，給出全部，並且不斷改正，給更好的政策和服務，「所以我謝謝台南所有的防疫人員。是他們讓我們台南的孩子還能在家長的身邊繼續成長。」