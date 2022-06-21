三寶逆向害機車追撞...前空翻2圈　「零件噴飛四散」險命中阿北

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮台一線今（21）日發生一起機車車禍，2輛機車同向行駛，結果一輛汽車逆向駛來，李姓男子騎乘黑色機車因而追撞張姓婦人機車，而兩部機車的前方還有一名老翁也騎著機車慢行，碰撞後彈飛的機車僅差幾公分就撞上老翁，千鈞一髮幸未釀更大傷害，車禍造成2人送醫，事故確切發生原因有待警方進一步釐清。

▲台一線雲林斗南延平路今日上午發生機車追撞車禍，其中一輛機車彈飛2圈，僅差幾公分就撞上前方老翁，所幸千鈞一髮未釀更大傷害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



台一線斗南延平路今日上午9時39分發生一起車禍案件，接近禮文街口處2輛機車在一起，根據監視器畫面顯示，該路口出現一輛汽車通過分隔島逆向到對面5秒後，李姓男子（18歲）騎乘的機車，高速追撞張姓婦人（53歲）機車，撞擊力道猛烈零件破碎散落一地、李男的黑色機車直接360度翻兩圈，而當時前方還有一名老翁騎機車緩緩前進，也險些被波及。

▲黑色機車追撞前方車輛，猛烈撞擊造成黑機車直接翻滾2圈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

李男與張婦2人撞擊後雙雙倒地，李男坐在地上當場痛到站不起來，附近住戶隨即協助報警叫救護車，將傷者儘速送醫。據了解，李男四肢擦挫傷及身體疼痛，上救護車時右手綁上三角巾固定，傷勢較重；張姓婦人亦是四肢擦挫傷且背部與腹部疼痛，救護人員將兩人儘速送醫。

▲李男與張婦兩人四肢及身體疼痛，坐在地上爬不起來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局目前擴大調閱附近店家及路口監視器畫面，以釐清車禍發生原因，針對有車輛逆向違規事實將會開罰，呼籲民眾騎乘機車務必注意車前狀況，遇路口時減速通過，平安才是回家的路。

▲2輛機車撞擊前5秒，一輛銀色車輛違規逆向，是否與該起車禍有關聯，警方進一步釐清中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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