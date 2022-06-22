基隆+699！北部新冠疫情趨緩　專責病床比率調降15%

▲基隆市長林右昌。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心22日公布國內本土病例新增5萬2213例，基隆新增699例，市府表示，考量北部地區新冠疫情趨緩，為利病床妥善運用，中央流行疫情指揮中心於15日召開醫療應變組會議，會中決議北部地區急性一般病床500床以上急救責任醫院，開設專責病房可彈性調整，開設比率由20-25%降至15-20%。

衛生局表示，本市急性一般病床500床以上急救責任醫院為基隆長庚醫院，該院原開設專責病房171床（21.6%），於6月21日向衛生局申請，將其中39床專責病房，改列一般急性病床，以收治非新冠確診病人。因此，基隆長庚目前開設132床（16.7%），全市共開設新冠專責病床198床，6月21日收治新冠確診病人113床，空床85床，空床率42.9%。

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市府表示，在這699例中，外縣市通報106例，占15.16％；其中女性378人、男性321人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有122人、占17.45%，35-44歲次之，有118人、占16.88%。至於75歲以上的長者有33人、65-74歲有65人、6歲以下有32人。



市府指出，本市居家隔離人數共計734人；基隆市新冠專責病房總計有198床，目前已收治113人、空床85床，空床率42.9%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症54名、中症16名、輕症26名；部立基隆醫院，重症1名、中症3名、輕症11名；三總基隆分院，中症2名；礦工醫院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬9975人，利用快速通道的有3萬1250人，有5萬6193人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬2721人，條件不符合則有1萬3472人。

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