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台灣石斑爆「借牌」亂象！　漁業署：不要用黑戶形容養殖業者

▲因應中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，台南市政府也配合提出台南石斑魚產業輔導措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳吉仲表示，石斑魚「借牌」亂象是陋規。（圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

大陸檢出台灣石斑魚含有禁藥，公告暫停禁止輸入，漁業署針對供貨11場進行檢驗，雖全數合格，但仍有「藥物」問題，遭疑長年「借牌」造成，農委會主委陳吉仲今（21日）坦言，因EFCA將石斑魚列為早收清單，讓出口到大陸石斑魚大增，要過去的也必須是大陸認可的養殖戶，後來才有這亂象。另有立委質疑養殖黑戶很多，漁業署認為這樣說不太好。

陳吉仲今接受震傳媒《新聞不芹菜》專訪提到，借牌是兩岸農產貿易下的陋規。陳吉仲今上午出席「世界動物衛生組織十足目虹彩病毒參考實驗室授證及揭牌活動」後受訪說，所有農產品要永續，國際市場就要開拓，希望農產品是在正常貿易市場機制下引導，2005年EFCA生效後，石斑魚放在早收清單，2010年前全國產量不到1萬多公噸，現在2萬多公噸，早收清單誘導農民大量生產，現在又用禁藥議題暫停輸出，就不是正常的貿易。

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今下午漁業署開記者會說明石斑魚後續因應措施，媒體問有立委痛批養殖黑戶嚴重，到底總數和黑戶各多少？是否補助範圍也包含黑戶？漁業署代理署長范美玲說，「有時用黑戶形容，對業者不見得公平」。范美玲接著說，石斑魚養殖場有2000戶，在養事實、登記的有91％以上，並強調「不要用黑戶形容養殖業者」。

▲▼漁業署代理署長范美玲。（圖／記者許展溢攝）

▲范美玲認為，用黑戶講業者不太好。（圖／記者許展溢攝）

另根據中央畜產會資料中的每人肉品銷售量，其中魚類從2012年19.39公斤，到2019年剩12.75公斤，8年來減少了6.64公斤，大減34%，現在農委會大力推廣石斑銷售，是否會排擠其它魚類消費？范美玲表示，很多養殖戶確實會擔心，但還是希望大家「吃當季」，會在各種魚類主要產季做食農藥教育推動。

另外，有2艘運搬船、3家漁場被大陸檢出台灣石斑魚有禁藥，後來漁業署針對真正供貨的11家漁場進行檢驗全合格，但2艘運搬船會檢驗？范美玲表示，有無檢驗跟違反養殖，最晚星期五會跟對外說明，現在還在追查中。

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