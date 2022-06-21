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大陸 大陸焦點 特派現場

俄羅斯原油打折！大陸狂買「5月進口創新高」比去年大增55%

▲▼俄羅斯「東西伯利亞-太平洋」石油運輸管道。（圖／記翻攝自觀察者網）

▲俄羅斯「東西伯利亞-太平洋」石油運輸管道。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭引發西方制裁，在歐美棄購俄原油下，莫斯科改以折扣價出售原油予北京。據大陸最新官方數據顯示，中國5月進口俄國原油量創新高，較去年同期大增55%，使俄羅斯取代沙烏地阿拉伯成為中國最大原油供應國。

據《觀察者網》報導，大陸海關署公布5月份大陸進口原油總量約為4582萬噸，年增率增長超11.8%。其中從俄羅斯進口原油842萬噸，較去年年增率增長55%。

緊隨俄羅斯之後，大陸5月從沙烏地阿拉伯進口的原油為782萬噸，年增率增長9%，低於4月的893萬噸。說明，俄羅斯取代沙烏地阿拉伯成為中國最大的石油來源國。

相比之下，大陸5月從巴西進口原油220萬噸，年增率下降19%左右，俄烏戰爭卻導致南美洲的石油供應商連帶受害，讓他們備受競爭壓力。

中國從俄羅斯進口原油量的顯著增加，也引起西方媒體的高度關注。一些外媒認為，中國進口更多的俄羅斯石油，與面臨西方制裁的俄羅斯供應商選擇大幅降價有著直接的關聯，此舉無疑吸引了眾多石油買家。

路透指出，在西方制裁的影響下，俄羅斯的石油供應商不得不提供大幅度的折扣來促進出口，讓買家獲利。這一現象也表明，即使俄羅斯遭到西方的制裁，莫斯科依然有能力為其石油找到買家。

華盛頓郵報稱，由於俄烏衝突並未對中俄的貿易關係造成影響，俄羅斯價格低廉的石油將會給中國提供一個補充戰略石油儲備的好機會。

法新社則認為，中國增加俄羅斯原油的進口量，還將有助於抵消西方國家減少俄能源進口帶來的損失。儘管歐洲正竭力縮減對俄羅斯能源的採購，但來自中國、印度等亞洲國家的需求遏制了俄羅斯的部分損失。

今日俄羅斯（RT）指出，中國一方面是因為疫情得到控制後，中國對石油和其他能源的需求正在迅速恢復。投資公司Freedom Finace首席分析師娜塔莉亞．米爾查科娃解釋說，另一方面，由於西方的制裁以及歐洲作為買家表現出的不可預測性，俄羅斯也願意增加對華出口。她還預測，未來幾個月俄羅斯對中國的石油出口可能還會繼續增加，這主要源於中國是一個極為可靠的貿易夥伴。

大陸海關總署發布的資料還顯示，大陸5月從俄羅斯進口液化天然氣近40萬噸，也較去年同期增長近56%。按美元計算，中國5月從俄羅斯的進口總額達到103億美元，較去年同期（57.6億美元）增長了約79.6%。

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