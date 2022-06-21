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農委會8億救石斑變4億！　內銷1600噸「電商、企業和超商」全包

▲▼農委會下半年將鎖定美加紐澳日等國，作為石斑魚主要外銷市場，圖為日式涮涮石斑魚薄片(鍋物)。（圖／農委會提供）

▲漁業署指出，國內行銷目標1600公噸，已有企業下訂500公噸。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

因應台灣石斑魚被大陸禁，農委會估3600公噸受衝擊，日前喊祭8.9億要助漁民，光內銷6.4億，占總經費8成，遭疑花這麼多錢，國內行銷可能一半都不到，漁業署今（21日）下午開記者會說明，現在有很多企業熱情響應，預算精算後不用動到8億多，總經費變4.8億，內銷2.46億，內銷目標1600公噸，全是企業、電商、超商和餐飲業包下來。

漁業署今舉行「內、外銷及延養措施三管齊下，協助建構內外銷市場」記者會，代理署長范美玲說明，一開始規劃8億多，後來很多企業熱情響應，再次精算預算不需要到這麼多，今年預算3.7億、112年3800萬（主要為利息補貼），國內行消2.46億，其他預算則不變，總預算下降至4.8億。

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▲▼漁業署代理署長范美玲。（圖／記者許展溢攝）

▲范美玲說，需要經費讓大家更了解石斑魚。（圖／記者許展溢攝）

至於花這麼多錢行銷？范美玲表示，過去活魚運搬船直接運到大陸，但現在很多消費者，如家庭主婦不太會處理整條石斑，因此希望變成塊、魚片，讓消費者更容易接受，發自真心喜愛，且很多行銷通路可能對石斑魚不熟，要怎麼熟悉就是需要經費做推動。

漁業署指出，擴大國內行銷共1600公噸，包含企業認購中秋禮盒1000公噸，截至昨天訂單已有500公噸，有些是不想公開的科技業訂購。連鎖超市、便利商店150公噸，包括全聯、楓康、萊爾富等。電商通路250公噸，包括漁業嘉年華、鱻魚購、東森購物等，和餐飲歡宴桌菜200公噸，有海霸王、欣葉和王品等19家。

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