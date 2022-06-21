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柯文哲提建「金廈大橋」　陸委會4點嚴正駁斥：無知荒謬

▲▼柯文哲拋金廈大橋倡議，前金門縣長力挺喊讚：該做且要加速規劃。（圖／記者林名揚翻攝）

▲柯文哲拋金廈大橋倡議。（圖／記者林名揚翻攝）

記者魏有德／綜合報導

台北市長柯文哲日前倡議興建「金廈大橋」，引起輿論熱議。對此，陸委會今（21）日透過4點書面聲明嚴正駁斥興建「金廈大橋」是「小三通」的延伸，並提醒柯文哲，推動兩岸事務應以國家安全為最高考量。

▲▼中國大陸宣布「有條件解禁小三通」　縣長楊鎮浯籲蔡總統善意回應。（圖／記者林名揚攝）

▲金門小三通水頭碼頭。（圖／記者林名揚攝）

陸委會表示，有關台北市市長、民眾黨主席柯文哲近日主張興建金廈大橋，並誣指係延續蔡總統在陸委會任內「小三通」主張一事，陸委會特提出以下說明，嚴正駁斥柯文哲的無知主張和荒謬比擬，以正社會視聽。

一、2000年政府規劃試辦「小三通」，主要背景是將已存在於金門、馬祖和中國大陸福建地區的非法小額貿易納入管理，並予以法制化，同時作為後續推動兩岸三通直航的試點。「小三通」推動，著眼於邊境人貨進出的管理，提供人民及企業的便利，最優先考量的原則就是國家安全，包括國防安全及社經秩序安定等，藉由法規及軟硬體等制度的建構，以確保邊境的秩序及安全。

相較之下，所謂「金廈大橋」，是中共方面基於統戰思維的單方面設想，目的是在模糊金門和廈門的界線，進而讓金門融入廈門，成為中國福建的一部分。由於對岸的圖謀，「金廈大橋」所衍生的巨大國家安全風險，和「小三通」完全是兩回事，柯文哲指鹿為馬，企圖混淆視聽，其心態可議。

二、從2000年到現在，區域局勢及兩岸關係已出現極大的改變，中共當局對台政策也從相對緩和到現在極盡恫嚇、打壓的能事。尤其2019年習近平提出所謂「習五條」，企圖以「一國兩制台灣方案」作為統一的框架，並從軍事、外交、政治、經濟等各層面，採取各種恫嚇、打壓、脅迫等惡劣行徑，近來中共軍機艦擾台頻率和威脅性不斷升級，同時更惡意打壓我農漁產品輸入；主張金廈融合發展，興建金廈大橋，更是意圖矮化我方，將金門纳入大陸福建省的一環。這種種作為已嚴重威脅到我國家安全，政治人物豈可無視當前兩岸情勢及問題，而刻意扭曲我政府政策，甚至附和對岸的主張。

三、推動兩岸事務，必須以國家安全為最高考量，當前亞太及兩岸情勢複雜敏感，為確保國家安全及整體利益，政府並無推動金廈通橋的政策及規劃，請國內各界切勿隨中共當局設定之議題起舞，避免受到利用，並向國內外釋放錯誤訊息。

四、有關金門鄉親關心的民生議題，政府都十分重視，將持續努力與地方溝通，盡最大能力，優化相關建設，以促進金門經濟發展及民生福祉。

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