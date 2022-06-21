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雲林+1762！新增6例死亡案例　10歲以下兒童確診人數破6千例

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（21）日新增1762例本土確診個案，分別為斗六350例，虎尾207例，西螺、麥寮145例，斗南121例，北港110例，莿桐88例，古坑83例，土庫69例，崙背58例，二崙51例，大埤48例，口湖45例，林內44例，水林38例，四湖、元長37例，台西35例，褒忠30例，東勢21例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋1762例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林縣政府說明，今日疫情新增1762例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-98歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1314人、確診者居家照護在管中有8564人。統計至6月21日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 2 劑累計已完成448人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19810人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計111確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共53022例，其中累計111例為死亡。今日新增6例死亡確診個案，分別是5位男性與1位女性，年齡介於40至90多歲間，分別有吸入性肺炎、高血壓、糖尿病、心血管疾病、腎臟病、腦中風、失智等慢性病史，其中1位已完整接種疫苗1位已接種2劑疫苗，另2位已接種1劑 疫苗，其餘2位未曾接種疫苗，死亡日期介於 6/10 至 6/17，經由疾管署判定今日公告。

雲林10歲以下兒童確診人數已累計6146案例，衛生局指出，縣內疫情目前處在高原期，昨天公告案例減少為假日效應，請鄉親不要掉以輕心，應持續配合並落實政府各項防疫措施，防疫期間仍需勤洗手、戴口罩、保持社交距離，防疫更應融入日常生活中切勿鬆懈，若已符合COVID-19疫苗接種資格而尚未接種者，亦請盡速安排時間接種。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣0-9歲兒童確診個案已累計達6146例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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