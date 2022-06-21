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環球科技大學響應廚餘去化政策　獲企業贈價值百萬元「廚霸」

▲因思銳國際公司捐贈運用特殊微生物分解的「廚餘處理機」予環球科大，在按圖完成機座後隆重安裝啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因思銳國際公司捐贈運用特殊微生物分解的「廚餘處理機」予環球科大，在按圖完成機座後隆重安裝啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學餐飲系積極響應政府提升處理廚餘效能的政策，得因思銳國際公司青睞獲捐一部運用特殊微生物分解的「廚餘處理機」。環球科大按圖完成機座後隆重安裝啟用，雲林縣謝淑亞副縣長、雲林科技工業區廠協會陳麒升理事長、環球科大許淑敏董事長和沈健華校長都出席盛會。

環球科技大學創校31年，秉持「存誠、務實」校訓，定位為「中小企業標竿實務應用型大學」，以精進學生各項實用技能為要務。餐飲廚藝系於2018年獲得世界廚師協會認證通過，成為台灣第一所餐飲廚藝優質教育單位之科技大學機構，同時具備世界唯一國際刀工競賽主辦權。在環球科大完成餐飲廚藝系課程，同時就具備申請世界廚師協會教育課程證書的資格，這些專業與優勢備受各界矚目。

因思銳公司董事長李志建慨然捐贈要價百萬並適合環球科大餐飲廚藝系師生使用的設備，希望藉由專業人士使用，更加彰顯設備優勢，同時尋求再精進之處「讓廚餘化為無形」，是因思銳公司為環境保育竭盡心力的目標，也盼望藉此找到再進步的契機。

董事長李志建說明，廚霸（ZUBA）運用特殊微生物分解來處理廚餘，最後僅排放水和二氧化碳。具有五不—不需要木屑、不需要加熱、不需要焚燒、不需要發酵、不是絞碎機；三沒有－沒有堆肥、沒有污染、沒有噪音；六優勢－安全、高效率、極低的電費、室內外皆宜、可連續投放廚餘、生熟廚餘皆可處理等特點。

環球科大校長沈健華指出，非常感謝因思銳國際公司及專家肯定，這也顯現環球科大努力辦學成效，已經獲得各界廣泛的迴響，餐飲廚藝系師生一定會善用設備，提升自我技能。

▲因思銳國際公司捐贈運用特殊微生物分解的「廚餘處理機」予環球科大，在按圖完成機座後隆重安裝啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因思銳國際公司捐贈運用特殊微生物分解的「廚餘處理機」予環球科大，在按圖完成機座後隆重安裝啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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