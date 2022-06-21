讓確診亡者「安心走最後一哩路」　台中市23日起提供透明屍袋

▲台中市兼顧防疫與治喪，23日起提供透明屍袋讓亡者「安心走最後一哩路」。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今天新增8341例，案例數全國最高，21人死亡，由於確診者遺體必須在24小時火化，不少家屬感嘆見不到親人最後一面，台中市政府為兼顧防疫與治喪需求，規劃往生者告別新措施，讓家屬安心告別，生死兩安，23日起免費提供透明視窗型屍袋，並在大甲殯儀館設置專區供臨時停柩及瞻仰遺容、誦經，家屬也可設置臨時靈位辦理簡易告別儀式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長曾梓展表示，今天有21人確診死亡，年齡介於46歲至93歲之間，有9人未施打疫苗，21人都有慢性病或癌症病史，死因都是呼吸衰竭，目前市府各種疫苗都足夠，呼籲民眾盡快施打。

市府表示，台中市自4月19日至6月20日確診火化人數共有708人，其中台中市籍有401人，由於中央規定確診者遺體必須在24小時火化，不少家屬感嘆見不到親人最後一面，因此市府從23日起實施新措施，免費提供透明視窗型屍袋，有需求家屬可委由殯葬業者，到台中市生命禮儀管理處指定地點領取。

市府並在大甲殯儀館設置專區提供臨時停柩，瞻仰遺容，家屬並可在專區設置牌位祭拜、誦經及辦理簡易告別儀式，陪伴往生親人最後一哩路，撫慰家屬失去親人的傷痛。