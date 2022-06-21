桃園+3853！26接種站為長者打疫苗　暑期活動防疫指引7／1上路

▲桃園市長鄭文燦今天復工後主持市府防疫會議時表示，因應校園疫情逐漸紓緩，市府公布暑期活動防疫指引，定於7月1日起開放辦理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因確診居隔期滿的桃園市長鄭文燦，今天復工後主持市府防疫會議時表示，昨（20）日晚間12點居隔結束，快篩後為陰性，因此今（21）日恢復工作；根據統計資料，桃園今日新增3,853例本土個案，確切案例數將以下午中央公布為準，目前疫情正在收斂，因應校園疫情逐漸紓緩，市府公布暑期活動防疫指引，提供各校參照遵循，相關規定將於7月1日起開放辦理。

鄭文燦指出，確診期間首先感謝第一線防疫與醫療團隊對確診者貼心照顧，同時分享自身經歷居家照護過程，居隔第二天就接到八德區公所關懷電話與榮總桃園分院診療諮詢，家人也持處方箋，至住家附近藥局順利領到緩解症狀的藥物，並由非同住家人協助領取防疫關懷包。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦說，桃園居家照護機制成熟，由區公所擔任生活服務窗口、醫療院所擔任醫療照顧窗口，截至6月20日為止，已累計39萬3,900件居家照護案件，完成率達98%，確診民眾皆可透過此機制進行線上診療、快篩陽性判讀與送藥服務，獲得充足之照顧。

▲桃園市長鄭文燦指出，為提升長者保護力，明起提供65歲以上長者第四劑疫苗接種專案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，根據今（21）日上午統計資料，桃園今天新增3,853例本土個案，確切案例數則以中央流行疫情指揮中心公布為準。桃市已累計確診個案達40萬428人，盛行率為17.69%，目前疫情正在收斂。為擴大長者之保護力，市府規劃在全市開設26處社區接種站，提供65歲以上長者第4劑接種專案，訂於明22日（三）、24日（五）、25日（六），提供BNT與高端疫苗接種服務，下週6月27日（一）則提供莫德納與高端疫苗接種服務、6月29日（三）上午提供BNT與高端疫苗接種服務。

鄭文燦也呼籲，年滿65歲以上及原住民族55歲以上長者，距離第3劑接種已滿5個月或尚未接種第1、2、3劑的長者，皆可前來接種，完成接種後可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包，還可使用免費愛心計程車接送服務。此外，不論長者前3劑接種哪一種疫苗，第4劑可選擇莫德納、高端、BNT等任一種疫苗接種。



至於校園防疫部分，教育局長林明裕說，因應校園疫情逐漸紓緩，市府公布暑期活動防疫指引，提供各校參照遵循，相關規定於7月1日起開放辦理，包括

：

一、各校（園）暑期輔導、暑期育樂營、社團及體育團隊訓練（含校隊及球隊）等活動，可於落實防疫措施下辦理（如體溫量測、手部消毒、配戴口罩、勤洗手、清潔消毒及空間通風等）。



二、師生於從事運動、歌唱、音樂吹奏、合奏（吹奏類樂器）、舞蹈類活動時，如師生無呼吸道相關症狀、能保持社交距離（室內1.5公尺及室外1公尺）且維持活動空間通風下，得不佩戴口罩，但於活動前後仍需落實佩戴口罩。



三、校外教學及戶外教育等活動，應與親師生充分溝通，並留意景點、住宿地點規劃、維持社交距離、佩戴口罩及遵守空間容留人數限制等規定下辦理。

【更多新聞】

►重機騎士撞分隔島倒地 遭後方車友輾過頭部重創不治

►「入珠教主」慘了！自稱幫上萬男性改造小弟弟 沒醫師執照被起訴

►對幼兒掐頸、掌摑、灌水 恐怖幼教女師永不錄用+被起訴