逆向狂飆60公里！國3驚見三寶迎面來　駕駛嚇壞猛譙「X北噢」

記者蔡佩旻／雲林報導

國道三號雲林斗六路段昨（20日）有民眾於南下路段遇到一輛自小客車逆向並高速行駛，所幸駕駛人反應靈敏迅速安全變換車道閃避，嚇得大罵「Ｘ北噢」，副駕駛座乘客也傻眼好一會兒說不出話。警方獲報案後立即調派巡邏車前往處理及攔截，最後於霧峰交流道下路邊發現該車，將柯姓駕駛依公共危險罪函送法辦。

▲昨日晚間有民眾行駛國道三號南下雲林斗六路段，碰上一輛逆向行駛自小客車，嚇得緊急閃避，幸未釀成車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國道三號南下斗六路段230k，昨日晚間10點30分左右，有民眾行經該路段原行駛內側車道，突然發現一部自小客車逆向高速行駛而來，嚇得當場飆罵「Ｘ北噢」，立即變換車道躲避，所幸沒有發生對撞車禍，駕駛人心有餘悸與乘客討論倒底是怎麼一回事。

據了解，最後是國道快官分隊在霧峰交流道下有發現該輛逆向車輛，警方傳喚車主到案說明，初步不知道該車是從哪裡開始逆向行駛，但是從目擊者發現的斗六路段，一直到霧峰交流道，至少逆向行駛了近60公里。

國道第七公路警察大隊調查指出，該車駕駛柯姓民眾(48年次)疑似因路況不熟恍神而逆向行駛國道，該車輛逆向行駛行為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款(以其他危險方式駕車，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰)，已依規定製單舉發；另依刑法第185條公共危險罪函送地檢署偵辦。

▲昨日晚間有民眾行駛國道三號南下雲林斗六路段，碰上一輛逆向行駛自小客車，嚇得緊急閃避，幸未釀成車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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