今天新增5527例！　台南市政府呼籲民眾施打疫苗

▲台南市長黃偉哲宣布21日台南新增5527名COVID-19本土個案，籲請符合接種資格者，可透過台南打疫苗系統預約施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，21日台南新增5527名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月20日，台南市累計確診個案人數共219037名，已解除隔離182222名、尚在隔離中36815名，請符合接種資格者，可透過台南打疫苗系統預約。

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黃偉哲市長指出，台南市新增5527，就是占全國今天的確診數9.7％，疫情已經移到中南部，期盼早日度過高原期，早日下降，這有賴市府、市民朋友跟第一線防疫人員跟醫護人員，一起努力，努力的方式不外乎疫苗、不外乎口罩、不外乎社交距離跟勤洗手。

黃偉哲說，雖然現在大家慢慢的，尤其有一些國家地區，都已經開始所謂的跟病毒共存，但是你每天看到確診數，每天看到病故的人數，事實上大家還是要非常謹慎，避免讓自己成為中重症，不二法門就是要打滿疫苗，保持社交距離，因為大家都已經要跟病毒共存，那如果我們自己還在關閉國門，那就一定嚴重限制了民生，因為現在大家會覺得，疫情會影響到各行各業，那如果說，我們再把自己封閉起來，譬如說，停止內用或是說關閉國門，這個情形只會更嚴重，不會更舒緩，對於經濟跟生活的打擊。

尤其現在又碰到了Omicron的BA.4、BA.5已經頻頻叩關在國門外面，好像隨時就可能進來，這樣的情況下，我們必須要一方面經濟要維持一定程度的開放，一方面又要讓病毒不要擴散的太厲害，因此大家都努力的這個部分。

衛生局長許以霖指出，統計至2022年6月21日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.6％、81.8％、1.3％、67.7％、0.7％，總接種劑次449萬3426。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.16％、第2劑1.24％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.14％、第2劑83.8％、追加劑54.79％。

根據衛生福利部疾病管制署說明，目前通過美國、英國、歐盟或世界衛生組織(WHO)核准使用的COVID-19疫苗都需要接種兩劑，以產生足夠的保護力；在免疫學來看，接種第1劑疫苗後，人體將啟動抗體免疫與細胞免疫兩種反應，但有時這些反應無法持續太久，所以需要在適當時機接種第2劑疫苗，讓人體再次啟動免疫反應，以加強產生保護力的效果與延長保護力的持續時間。

我國目前使用的COVID-19疫苗包括AstraZeneca(AZ)、Pfizer-BioNTech、Moderna(莫德納)與高端疫苗皆須接種兩劑，且經兩劑完整接種後14天起，才能得到完整且持久保護，呼籲市民踴躍接種COVID-19疫苗，符合接種資格者，可透過台南打疫苗系統預約。