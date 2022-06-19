獨／讓家鄉味在雲林飄香　道地重慶辣子雞、乾鍋蝦椒麻驚現小餐館

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

四湖鄉是雲林靠海偏鄉，人口少餐廳小館不多且以台菜或小吃為主，但近期卻出現一家超地道的川菜味小餐館。原來大廚老闆是重慶人，受到新冠疫情影響，帶著女兒與太太回到四湖娘家生活，讓家鄉重慶辣子雞、油燜鮮蝦、水煮肉等家鄉味，一道道麻而不辣正宗川菜在雲林飄香，饕客經口耳相傳上門品嘗讚賞。

▲來自重慶的譚小龍與妻子陳巧回到台灣娘家，作出一道道麻而不辣正宗川菜在雲林飄香。（圖／記者蔡佩旻攝）

「味道譚記」是家川菜美食館，位於四湖鄉的中山東路上，店的外觀就像一般的麵館一樣，讓人很難想像的是店內賣的是道地正宗川菜料理，與帶有台灣味的川菜不同，想品嚐重慶吃了不上火的麻辣佳肴饕客，不用飄洋過海到重慶大啖美食，在雲林就能吃得到。

▲紅花椒與青花椒可謂是川菜之魂，業者對食材採購進口都是精挑細選。（圖／記者蔡佩旻攝）

31歲的老闆譚小龍是中國重慶人，曾於重慶一家酒店任廚，2017年在朋友介紹下，認識了台灣籍於旅行社駐地重慶的太太陳巧，交往後結婚育有一女，夫妻倆在重慶定居，後因新冠疫情全球擴散，觀光客頓失，少一份收入的生活經濟逐漸拮据，兩人商量後在去年跟太太回到台灣娘家雲林四湖生活。

▲重慶辣子雞料理，雞丁用醬汁醃入味後，以青花椒、大紅袍與辣椒熱油快炒，雞肉外酥內軟，香麻不辣。（圖／記者蔡佩旻攝）

夫妻倆與5歲女兒就在四湖街上開家小餐館營生，店內除了賣麵食外，老闆譚小龍想把重慶家鄉好味道發揚，讓雲林鄉親也吃的到，開出菜單接受預訂，讓顧客不用再飄洋遠道即可品嘗麻、辣、鮮、香道地川菜料理，老闆娘陳巧特別強調，國人對於麻、辣接受度不一，所以老闆烹煮時還是會手下留情，如果想品嚐真正道地的重慶川味，務必指定，即可體驗。

▲水煮肉片的豬肉切片加醬汁醃入味，抓漿後再以青花椒、大紅袍紅花椒及20多種辛香料取辣而成的麻辣鍋底一起煮，肉質鮮嫩久煮不柴。（圖／記者蔡佩旻攝）

老闆譚小龍接受《ET today新聞雲》採訪表示，為了真實呈現重慶家鄉美味佳餚，料理不可少的青花椒、大紅袍椒、辣椒及辛香料，全數由中國進口來台灣。老闆譚小龍說，台灣中藥房雖買得到青花椒但都是為藥用級，用來料理香麻度不足，無法將道地重慶菜原汁原味重現。

▲油燜蝦子香脆辣，外殼詐得酥脆，可直接帶殼品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）

「味道譚記」美食館的重慶辣子雞、水煮肉片、麻辣豆腐、木須蛋、油燜蝦子、三色土豆絲、回鍋肉、羅卜排骨湯、酸菜魚等都是火紅人氣美食，品嘗過的顧客都大呼過癮。顧客黃先生說，麻而不辣的辣子雞，讓人吃了一口接一口。張小姐說，麻婆豆腐香麻夠味，吃起來口感味道跟台灣不同，佐以飯吃真下飯，其他料理聞香垂涎大快朵頤。

▲回鍋肉以洋蔥、青椒當配菜，口味鹹鮮、色澤油亮，十分下飯。（圖／記者蔡佩旻攝）



老闆譚小龍說，重慶辣子雞料理，將雞肉剁成雞丁用醬汁醃入味後，以青花椒、大紅袍與辣椒熱油快炒，雞肉外酥內軟，香麻不辣，水煮肉片的豬肉切片加醬汁醃入味，抓漿後再以青花椒、大紅袍紅花椒及20多種辛香料取辣而成的麻辣鍋底一起煮，肉質鮮嫩久煮不柴，每一道道料理方式，都是依照重慶家鄉廚藝手作，讓老饕在台灣一樣能吃的到重慶美食。

▲道地川味麻婆豆腐則相當有層次，醬汁、肉末、豆腐各有麻、辣、香味，無論單吃或拌飯都能吃上三飯碗。（圖／記者蔡佩旻攝）

而台灣最常見的麻婆豆腐，除了佐以來自重慶當地所產豆瓣醬拌炒外，裡頭的肉末可得用獨門比例的醃料、香料預先炒過，才能與豆腐大火一同熬煮，如此在口味上才能品嚐得出層次，不只麻、辣可還要有香氣。而酸菜魚工序繁複，譚小龍一道道按工法依序，酸菜與薑絲、豆芽木耳與金針菇，都是各別炒香，最後魚片抓漿後才能下水同煮，用料豐富外魚片鮮嫩完整，起鍋後令人垂涎。

▲麻婆豆腐的肉末，由譚老闆先醃製後加獨門配料預先炒過，最後與豆腐同鍋燉煮，醬香齊全。（圖／記者蔡佩旻攝）

老闆譚小龍表示，想品嘗道地川菜，要前一天先預訂點菜，由於偏鄉的菜市場只有早市，中午過後就買不到，避免顧客上門想吃卻缺食材，空跑一趟敗興而歸，可先打電話指定菜色，讓我們先備好食材，顧客蒞臨時吃到新鮮的美味料理。

▲酸菜魚工序繁複，用料豐富外魚片鮮嫩完整，起鍋最後用滾燙的熱油林上蔥花吱吱作響，令人垂涎。（圖／記者蔡佩旻攝）

老闆娘陳巧最後提到，丈夫譚小龍不僅是在口味上特別著重，就是食材、工序上一點都不容馬虎，每道菜色的繁複工序都絕對一一到位，所以一天僅能接4-6桌熱炒單，中餐及晚餐各2-3桌，再多就炒不了，恐怕讓客人等太久耽誤用餐時間，所以目前只能限量接單。



▲除了麻辣口味的料理外，壓軸的三色土豆絲徹底展現譚老闆好手藝，切絲的馬鈴薯乍看宛如竹筍，入口後香脆有彈性，鮮甜的滋味緩和一嘴巴麻辣的口感。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►KTV「瞄一眼」虎尾西螺打成一團 警噴辣椒水壓制...逮19男女

►影／老餐廳私藏菜不外賣 疫情影響沒客人業者大方分享食譜教學

►餐飲業「毀滅性低潮」 老餐廳推「真空包料理」名菜搶商機

►隨大甲媽遶境15年受款待 女台商回饋萬巒豬腳便當

►獨／殺豬豬雜湯...雲林大埤特色美食 沾哇沙米超對味