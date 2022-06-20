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大巨蛋不打棒球？　她曝關鍵報告：不規劃做職棒場地、國際賽場次取消

▲台北市房地產，房產配圖，大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市大巨蛋動工至今逾10年仍不見啟用，台北市議員苗博雅20日接受資深媒體人黃光芹專訪時，公布最新大巨蛋權利金評估報告，而在舊版計畫書中原定職棒每年二十場，在新版通通取消，反而把演場會從原先每年十四檔，增添為每年三十六檔。且國際級比賽部分，舊版載明營運首年辦六場，營運第四年後辦八場，在新版計畫書中則直接取消。

對於大巨蛋爭議，苗博雅表示，指出大巨蛋如今面臨真正的問題在於，原先規劃當作體育賽事的用途被改為商業娛樂導向，恐讓巨蛋淪為鴨蛋。

苗博雅也公布一份關鍵資料，是安侯建設公司接受市府委託，替大巨蛋製作一份權利金評估報告，苗博雅表示，上個月柯文哲和黃珊珊開記者會，就是根據這份報告向市民宣布每千元可以抽取6塊權利金，但這份報告實則暗藏玄機。

苗博雅指出，這份報告是根據遠雄2020年新版投資計畫書評估，而該計畫書中白紙黑字載明「大巨蛋不再規劃做為職棒場地使用」，並變更賽事場次數量。比如，2011年得標時承諾體育競技類比賽第一年辦十場，第四年起每年辦二十場，如今新版企劃書卻直接腰斬，以後每年僅辦十場。而國際級比賽，舊版載明營運首年辦六場，營運第四年後辦八場，在新版計畫書中則直接取消。

苗博雅表示，舊版計畫書中原定職棒每年辦二十場，在新版通通取消，反而把演場會從原先每年十四檔，增添為每年三十六檔。苗博雅質疑，「當年大巨蛋是職棒球迷在雨中向前行政院長郝柏村要求興建，如今卻又不舉辦職棒賽事，那要這顆蛋做什麼？」

苗博雅指出，原先投標時承諾在大巨蛋內打造一間棒球博物館，新版計畫書中也取消，改成巨蛋商鋪，商業娛樂導向的意圖昭然若揭，「減少職棒、減少體育競技，增加演唱會，這就是遠雄的態度。」

苗博雅直言，柯市府拿著安侯完成的報告書對外談權利金，被質疑後又稱遠雄新版計畫書尚未核定，「那請問這個報告算什麼？」，連台北市議員游淑慧問柯文哲有沒有看過這份調查？柯文哲說他沒看過，不知道。

苗博雅總結，柯文哲在處理大巨蛋上，有太多前後顛倒的作法，「而且最嚴重的是沒有掌握每個步驟該做什麼法律動作」，比如2015年柯文哲剛上任市長，廉政委員會建議他要和遠雄解約，但他沒解約，到現在就不太可能解約，因為大巨蛋已經完工，市府從起初就作了太多讓步，現在幾乎已經退無可退。

苗博雅認為，柯文哲現在有點被遠雄牽著鼻子走，若大巨蛋沒有職棒，那蓋在台北市中心就只是個巨型障礙物而已。

對於大巨蛋爭議，台北市長柯文哲13日下午赴台北市議會備詢，游淑慧表示，遠雄送來的109年投資計畫書當中，卻有一句「規劃體育場館不再規劃作為職業棒球比賽場地」，大巨蛋不再作為職棒比賽場地，是否太荒謬。

柯文哲聽聞後有些語塞，「這⋯一看這句話就很怪了，它一定會打職棒的，怎麼會不打職棒呢？」並直言「這一定會刪除」。

對於議員質疑大巨蛋沒有規劃職棒球隊進駐使用，同時計畫舉辦運動賽事比率偏低。蔡炳坤表示，柯文哲在議會接受質詢時，就已表示無法認同大巨蛋不辦職棒球賽的想法；為了讓民眾更清楚瞭解詳情，「今天鄭重澄清大巨蛋歡迎職棒！」

蔡炳坤指出，依照遠雄109年提報的「營運計畫」所示，大巨蛋啟用後將積極爭取中華職棒聯盟使用，初期以開幕賽、明星賽及季後總冠軍賽為優先，並爭取增加季賽場次；長期以爭取職棒球隊作為主場地使用為目標。

而遠雄副總經理楊舜欽說，大巨蛋營運的目的就是要鼓勵台灣棒球發展，但財務報告書不可以把不可預估的收入放上去，「職棒各球團並沒有任何一家來跟大巨蛋有過接洽」，但強調未來一定會大巨蛋未來一定會打棒球。

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