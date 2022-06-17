徐巧芯4問苗博雅網軍推文　批雙標：我誠心發問，你卻不大發慈悲回答

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徐巧芯4問苗博雅網軍推文　批雙標：我誠心發問，你卻不大發慈悲回答我

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者游宗樺攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者游宗樺攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯日前發現，新北地方法院政風室的陳姓科員，在上班時間利用PTT帳號bryant780417發布政治性推文，更包含對其「性羞辱」的內容；該帳號同時也發布支持台北市議員苗博雅的內容。徐巧芯據此質疑苗博雅，是否應堅持過去支持女權、嚴懲公務員的標準，而不該對自己的粉絲雙重標準，卻未得肯定回應。徐巧芯17日進一步質疑，苗博雅迴避了她的問題，加上過去發生的員警案與「羞辱」公務員事件的不同反應，苗博雅是否是對綠營的粉絲雙重標準？

徐巧芯昨（16日）透過臉書質疑，苗博雅過去曾要求上班時間上PTT的公務員，在會中唸出其留言，究其對公務員的態度和支持女權的標準，是否應該以一樣的方式追究陳性科員，「否則就是放任、縱容民進黨網軍？」。對此，苗博雅則回批，徐巧芯既然有自己的答案，她也不多事給意見，但她要求公務員唸出留言的舉動，「是議員面對市府調查消極、打假球，應該做的事」。

對此，徐巧芯今透過臉書表示，苗博雅迴避了她的問題，包括：
一、苗博雅的粉絲Bryant780417 曾對我的性羞辱，一向支持性別平權的阿苗願不願意幫我發聲譴責？
二、廉政署的陳男該不該被記過、取消年終？
三、支不支持讓他去立法院唸推文？
四、是否應查全中央政府公務員人員上網資料？

徐巧芯質疑，苗博雅不回答，卻試圖把焦點轉到當時她錯誤違規停車的事件，希望她「幫員警講話」，這也沒有什麼好不能講的。「就像我也不懂，我提出的四個問題苗議員有什麼好躲的？」。

徐巧芯回顧，在違規停車事件當中，員警也是在上班時間使用社群軟體，更找了朋友（代課老師）發了不符合事實的抹黑文，後來對主管說謊，才被了記申誡。這項處分從頭到尾都並不是因為他沒有開單，而是跟最近被苗博雅公審的幾個公務員同樣的理由——上班時間使用社群軟體發文。「差別只在於最近被抓出的公務員有罵過民進黨跟苗博雅議員，當時的員警沒有」。苗博雅追了這個案子這麼久不可能不知道，否則就是裝傻，這不是憨慢。

徐巧芯強調，她第一時間私下、公開都表示沒有要追究員警，分局、台北市警察局府會都可以作證，她多次表達不希望員警受懲處，但尊重警局的調查與處分。過程當中更沒有找員警本人，「或者到議會叫他唸出他跟代課老師的對話和社群PO文」。

徐巧芯質疑，反倒是當時的苗博雅認為員警上班時間使用社群軟體、向長官說謊被記申誡處分「太重」，可是對於這四個罵民進黨跟苗博雅的公務員卻是認為太輕了，非得讓對方領不到年終才罷休，這不是很奇怪嗎？先前苗博雅在議會說過，那個員警先前被記過很多次嘉獎，代表他很優秀，不該記他申誡。那被記四個嘉獎的科長，難道不優秀嗎？就活該被公審嗎？雙重標準是對的嗎？

徐巧芯表示，想要拿她曾犯過的錯誤，來替自己現在面對的問題開脫，「這個舉動絕對不憨慢，這聰明得很吧」。她強調，「我先前提出的四個問題，不應該因為我心中有答案，阿苗議員就拒絕回答」。畢竟不是她主動點名，「是昨天議員在臉書上說要教我，要跟我分享『經驗』，哪有道理我現在誠心誠意的發問了，你卻不肯大發慈悲的告訴我你的答案呢？」。

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