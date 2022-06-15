議員爆大巨蛋不打職棒！　北市改口「歡迎」：蓋了就是要打職棒啊

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧更爆出，109年遠雄投資報告書內容中，竟規劃不再作為職業棒球比賽場地，且北市府還將此份報告書給安侯財務顧問進行計算，痛批大巨蛋變成「大扯蛋」。對此，台北副市長蔡炳坤澄清，大巨蛋歡迎中華職棒．「蓋大巨蛋就是要打職棒啊！」

台北市長柯文哲13日下午赴台北市議會備詢，游淑慧表示，遠雄送來的109年投資計畫書當中，卻有一句「規劃體育場館不再規劃作為職業棒球比賽場地」，大巨蛋不再作為職棒比賽場地，是否太荒謬。

柯文哲聽聞後有些語塞，「這⋯一看這句話就很怪了，它一定會打職棒的，怎麼會不打職棒呢？」並直言「這一定會刪除」。

對於議員質疑大巨蛋沒有規劃職棒球隊進駐使用，同時計畫舉辦運動賽事比率偏低。蔡炳坤表示，柯文哲在議會接受質詢時，就已表示無法認同大巨蛋不辦職棒球賽的想法；為了讓民眾更清楚瞭解詳情，「今天鄭重澄清大巨蛋歡迎職棒！」

蔡炳坤指出，依照遠雄109年提報的「營運計畫」所示，大巨蛋啟用後將積極爭取中華職棒聯盟使用，初期以開幕賽、明星賽及季後總冠軍賽為優先，並爭取增加季賽場次；長期以爭取職棒球隊作為主場地使用為目標。

蔡炳坤表示，因此，並無大巨蛋沒有規劃職棒使用這件事，請喜愛職棒運動的市民朋友放心，未來一定能在大巨蛋欣賞到精采刺激的職棒比賽。

而遠雄副總經理楊舜欽說，大巨蛋營運的目的就是要鼓勵台灣棒球發展，但財務報告書不可以把不可預估的收入放上去，「職棒各球團並沒有任何一家來跟大巨蛋有過接洽」，但強調未來一定會大巨蛋未來一定會打棒球。