「台灣已變文字獄！」　黃珊珊：不再讓基層公務員到議會備詢

▲台北市副市長黃珊珊、主持人朱學恒。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府網軍議題延燒，台北市議員苗博雅日前要求，上班時間使用PTT發文的交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）唸出PTT留言，讓台北市長柯文哲痛批此舉在羞辱公務員、把公務員當作秀工具。台北市副市長黃珊珊15日表示，未來不會再讓基層公務員到議會備詢，「現在台灣已經變成文字獄。」

黃珊珊15日中午接受廣播節目《POP搶先爆》專訪，針對苗博雅要求林姓科長朗誦自己於PTT上的推文，黃珊珊回應，自己在台北市議會擔任6屆議員，幾乎很少讓第一線公務員站上質詢台，連科長都不太容易，以前有所謂議會倫理內規慣例，包括事情有問題時，要透過協商處理，這種將基層公務員抓上來質詢的方式，在她印象中非常少見。

▲從左至右、前至後排分別為交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）、新工處黃姓幫工程司（s50256nt、NCKUkobe）、觀傳局宋姓科員（SagaCandida、Peterloo、Adlib）、秘書處媒體事務組陳姓攝影官（a45806722）、台北市會展產業發展基金會林姓員工（LovError、going70、going90）。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊提及，如果質詢公務上有問題，當然可以找公務員質詢，但是在執行公務上沒有問題，而是言論有爭議，「在台灣，我們都認為言論是不可以被審查的，不管你喜歡或是不喜歡，如果內容有犯罪、傷害到別人，可以去法庭上提告，但法庭也不會公審，可以旁聽但不能直播，不會讓全民公審。」認為基層公務員錯在不該上班做此事，但不應用議會做個人私心公審。

黃珊珊透露，自己14日中午有去找台北市議會議長陳錦祥，提及過去從未沒有找基層公務員在委員會如此質詢，而陳錦祥也有點頭，使她建議要把一些默契內規訂定起來，前議長吳碧珠任內都有一些默契，包括擁有保護市府官員規劃。

最後，黃珊珊強調，14日與台北市長柯文哲討論後，才由柯文哲出面做嚴正聲明，且接下來不會再讓第一線基層公務員到議會備詢，「在清朝有文字獄，在台灣現在已經變成文字獄了。」昨天已與陳錦祥說明，北市府將來會採取此種方式，不管議會有無不同意見，北市府都會優先保護公務員。