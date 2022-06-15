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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「汙辱公務員」黑歷史曝光！曾嗆下屬狗　還要把官員一個個掐死

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市府網軍風波未平，社民黨議員苗博雅日前在財建委員會上，要求交通局運輸資訊科林姓科長（Kuloda）唸出留言，引來市長柯文哲批評這種極盡訕笑羞辱的方式讓他非常生氣，「他們是國家公務員，不是議員作秀的工具」，引爆兩人戰火，苗博雅15日再整理出柯文哲辱公務員的黑歷史，反酸「他自己是最常侮辱公務員的市長。」

針對網軍案，柯文哲14日說，公務員上班時間上網留言當然不對，所北市府也已經懲處，自己也交代台北市政府秘書長陳志銘，要透過Email寄信給員工一份「員工使用資通訊裝置應注意事項」，但話鋒一轉，談到苗博雅13日要求念留言一事，「坦白講我非常生氣，不可以把國家基層公務員叫到議會來，然後叫他讀po文，在那裡極盡訕笑羞辱，這我非常生氣！他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」

柯文哲強調，這違反了比例原則，「我今天作為長官，如果不能站出來保護自己員工，我不配做他們的長官！我要講的就是這樣，再講一遍，他們是國家公務員，不是你議員作秀的工具。」

對此，苗博雅隨即回應，如果不是公務員自己違法，議會何需開專案會議來調查，柯文哲這樣的發言是對議員認知作戰、扭曲事實，今則再進一步整理出他的辱公務員黑歷史：

2022年6月9日 台北市議會
柯文哲公開怒斥政風處長（事務官）：「我沒有叫你講話」

2021年7月22日 北市廉政委員會
柯文哲批評衛生局公務員：「每個人都哭哭啼啼的，有人說我生病了，精神壓力太大，我跟你講，那麼困難不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了。這種事情記 1 個申誡就過去了，我氣到說不出話。」

2021年5月29日 北市府記者會
柯文哲批評石崇良（衛福部常務次長，事務官）「你知道，你敢講那種話，我早就病歷砸過去了，在那鬼扯。」

2021年4月8日 市長室會議
根據媒體報導，柯文哲於會議中開嗆政風處「你們與我理念不合」。現場官員說，柯罵到語無倫次；也有官員說柯拍桌狂吼，把負責該案的政風處女性同仁罵哭。

2020年8月1日 北市交通會報
柯文哲表示「有時候講出來就不好聽了，再逼幾個（公務員）自殺就可以了」。

2015年8月8日 北市防災會報
柯文哲對著全場官員：「你們已經造假幾十年了。」「我說造假就是造假，有沒有意見」「我剛才差點拍桌子罵人了」

2015年6月11日 台北市議會
柯文哲備詢時對官員動怒，表示北藝中心「明年5月沒蓋好，一個個掐死」

2015年3月20日 北市治安會報
柯文哲對著內湖分局長張夢麟飆罵3次：「這是漂流木？你智商多少？」

另外，苗博雅也提到上次民眾黨內會議，柯文哲以「誰家的狗，自己回去管好」侮辱賴香伶和林姓中評委，柯文哲侮辱公務員、侮辱部屬的黑歷史，隨手找就一串。竟然還公開栽贓議員訕笑羞辱公務員？「再說一次，市府可以府黨總動員打倒苗博雅，但市府不可能撲滅市民對真相的期待。」

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