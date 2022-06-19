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恩恩案事件始末：關鍵音檔曝光！恩恩爸、新北立場一次看

▲▼恩恩爸（圖／記者戴上容攝）

▲恩恩爸。（圖／記者戴上容攝）

記者杜冠霖／新北報導

新北市中和一名2歲童恩恩因感染新冠肺炎確診，不料病情卻急轉直下，不幸於4月19日病逝，成為我國首例兒童死亡案例。而恩恩的雙親面對孩子驟逝，希望能夠向新北市府與衛福部調閱通聯紀錄、內部通聯紀錄，卻因新北市府資料調度惹議，近日更有媒體人公布爆料者提供錄音檔引起討論，為此，《東森新媒體ETtoday》整理恩恩案事件時間軸，讓大家理解。

【4月14日】恩恩確診失去意識、81分鐘才等到救護車

恩恩爸：當時恩恩爸因確診單獨在新竹隔離，恩恩媽和兒女在新北中和隔離，恩恩晚間6點出現癱軟狀況，只要媽媽沒有扶著，身體就會完全無力軟下，夫妻第一時間緊急撥打119電話求助。

恩恩爸強調，119是他所知道的救命專線，它也必定要讓小老百姓找得到。老婆撥打119後，告知消防員恩恩意識狀況不佳，且一家都是新冠肺炎確診者，請求緊急醫療救護，但消防局一樣僅將他們狀況記錄下來後，告訴他們因為是確診者，當下處置需要聯絡新北市衛生局，無法保證救護車出車時間。當下經過數次電話往來，81分鐘後，救護車才到場緊急將恩恩送向醫院。

【4月19日】

恩恩爸：恩恩在搶救6天後仍不幸病逝，成為國內首例兒童染疫引發腦炎重症致死個案。恩恩爸則指出，恩恩確診當天，自己和太太拼命打119、1922、消防局、衛生單位求助，救護車卻還是等81分鐘才到，他質疑，「消失的81分鐘發生什麼事情？」

【5月13日】

指揮中心宣布開設兒童就醫綠色通道，為提供學齡前兒童（6歲以下）優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童的待診時間，以及減少群聚，指揮中心已請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛生福利部部立醫院等四大公立醫療體系，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。

【5月30日】

恩恩爸再次出面，並質疑，在事發的4/14當天，全國確診人數874例，而新北市是360例確診，遠低於現在的程度，「為什麼119要花這麼久的時間聯絡新北市衛生局協調收治醫院？1922扮演的角色是什麼？為什麼消防局沒有辦法即時派車，並找到衛生局協助緊急就醫？」

恩恩爸也依照《政府資訊公開法》向「衛福部疾管署」和「新北市政府」申請政府公開資料，要求提供家屬與1922的通話錄音、119和衛生局的通話紀錄，及各單位之間的橫向紀錄和處理流程等資料。

中央：陳時中表示，跟中央比較有關係的就是1922，1922基本上都有錄音存檔，保留1年，所以1年內的事件民眾都可以來調，當然要相關本人證明文件就可以申請，可跟客服中心告知申請，申請後就能提供錄音檔。

新北：侯友宜表示，面對家屬所提出來的問題，新北市府會盡全力來協助家屬，讓家屬能夠了解。

【5月31日】

指揮中心、新北市府允諾協助釐清調查，指揮中心也通知恩恩爸領1922錄音檔，新北市長侯友宜在議會備詢時，更強調會全力協助恩恩爸爸還原真相。為此，恩恩爸特地發文感謝衛福部長陳時中、新北副市長劉和然。

【6月1日】

恩恩爸到衛福部領取相關公文、1922通話錄音，但還未收到橫向聯繫紀錄，對於缺漏資料，陳時中表示今天就準備好了。新北市府的資料則尚未收到，新北原派出2位局長約見遭拒，恩恩爸解釋，希望先看到資料後再討論，會較有效率。

新北：侯友宜表示，資料已全部準備好，原本約上午與家屬見面，但對方婉拒，會再與家屬聯絡。

【6月2日】

新北市府稱資料準備好了，並一早將資料寄出，但內容並無恩恩爸要求的錄音檔，而是5通報案電話逐字文，新北消防局長黃德清則表示，119報案電話本身涉及雙方個資問題，如恩爸有疑慮，會派專人把資料送過去，讓他當面聽取。

恩恩爸上午到新北市府領取資料，並表示，希望等心情平復後再聽取音檔，而新北市副市長劉和然則在下午疫情記者會指出，上午相關同仁要讓恩爸聽取錄音檔，但恩爸拒絕。只要恩爸想聽，市府隨時都會配專人送給恩恩爸爸聽取。

【6月4日】

恩恩爸再次要求新北市府提供橫向聯繫紀錄，新北市消防局黃德清則表示，因為家屬不是電話中的任何一方，所以不便提供。

【6月6日】

為釐清真相，恩恩爸到新北消防局聽取錄音檔、核對譯本，並表示願意簽下切結書帶走音檔，仍被新北市府拒絕，過程中也有到勤務中心看狀況。

【6月7日】都是演的！消防局「還原」勤務中心狀況

張姓前消防員具名爆料，消防局在恩恩爸聽取錄音檔當天，新北消防的長官下令動員偽造報案，更刻意營造民眾進線頻繁、充滿個資、無線電的現場吵雜假象，而新北消防局也坦言是「還原」話務繁忙情況，對此，恩恩爸錯愕，表示自己並不知情。

新北消防局也指出，至於該網友刻意散播本局造假並變造錄音檔之不實訊息，嚴重影響本局聲譽，為求慎重且避免社會大眾誤解，本局將檢具所有資料（含相關通聯紀錄、錄音檔案）向檢方提出告訴。侯友宜則表示支持消防弟兄捍衛清白。

然而，「還原」爭議引起輿論炸鍋，許多立委、議員痛批新北市府演戲騙人、就連部分藍營民代都大感不解，也建議侯市府盡快公布相關資料。

恩恩爸也在這天收到指揮中心提供的橫向通聯紀錄。

【6月8日】

恩恩爸：收到1922橫向通聯紀錄後，認爲內容過於簡略，且1922花143分鐘才轉送北區管制中心，對此，指揮中心回應，對於個案家屬所提申請，只要是1922專線有紀錄的部分，皆會儘快提供，包括錄音檔與相關通聯紀錄，讓家屬能夠瞭解1922客服當日接線後聯繫狀況。

中央：指揮中心指出，1922專線業務涵蓋防疫管制、檢疫、預防注射、隔離、篩檢、疫情通報與傳染病諮詢等服務，但無調度119或防疫計程車等權限，民眾如遇有緊急就醫需求時，可直接聯繫119，以縮短救援時間，民眾有相關問題進線詢問時，客服除第一時間告知民眾處置方式外，後續也會立案追蹤。

新北：侯友宜受訪時表示，面對家屬所提出來的問題，我們會盡全力來協助家屬，讓家屬能夠了解。

【6月9日】

新北市府8日對爆料者提告後，新北副市長劉和然表示，已準備好所有資料，包含恩恩媽跟消防局所有通話紀錄、外界一直想了解的橫向聯繫資料，都送交司法單位。

【6月12日】

議員張志豪公布衛生局公文，公文內稱衛生局其實沒有錄音，也全盤否認有市府檢討和精進作為的報告，張志豪痛批，市長侯友宜從頭到尾都在敷衍。

新北：新北市衛生局發言人高詩琪回應，衛生局就跟一般行政機關一樣，總機都沒有設置錄音設備，沒有什麼好隱瞞。且在恩恩爸當天到新北市政府索取資料時，衛生局副局長高淑真也已經當面向他做了說明。

【6月13日】救護車出車規定羅生門

恩爸12日在臉書發文，指出在聽取消防局譯文時，發現遺漏的關鍵一句，「沒有辦法派車，要通知1922」，可能是影響後續處理恩恩送醫的判斷。

恩恩爸在律師的陪同下聽完錄音檔，並質疑外縣市只要聽到昏迷、意識不清等關鍵字就會立即出車，但新北市卻堅持要收到衛生單位的通知後才可以出車，「為何新北市的SOP跟別人不一樣？」

新北消防局消防宣導科專員陳顥丰則回應，譯文的內容以受話方、派遣員通話逐字為主，因此與通話雙方無關的不會載入譯文中。陳顥丰坦承，錄音檔內確實有出現「沒有辦法派車，要通知1922」這句話，但那段插話完全不影響本局後續救護派遣流程。

對於恩恩爸質疑，為何新北市SOP和其他縣市都不一樣？新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松回應，他們並不了解外縣市怎麼執行，新北市完全依照中央指引來做。

對於救護車出車規定，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥回應，不理解為何新北消防局說不能派車、要先聯絡1922，去年6月1日時就有頒定救護指引，裡面對於受理民眾自述快篩陽，或是確診者的請求送醫流程，應先確認報案人是否有下列症狀，第一，意識不清，第二，喘或呼吸困難，第三，持續胸悶跟胸痛，只要符合任一項，就得立即通知最近的防疫專責隊，或著防護裝備的救護隊，並同時積極聯絡衛生機關，指定後送醫院，也就是說要直接後送。

【6月16日】

前消防員張津唯上午在律師匡伯騰、中華民國消防員工作權益促進協會理事翁立思的陪同下，前往新北地檢署按鈴告發黃德清、李宇松、陳潤秋等3人，涉嫌在「恩恩」送醫過程，觸犯公務員廢弛職務釀成災害罪。

消防局秘書林世明表示，針對民眾毫無根據地指責、影射消防局同仁，變造錄音黨及相關檔案，「這是不負責任，而且侵害他人權益的行為」。消防局會全力力挺執勤同仁，捍衛執勤的信譽以及權益。

【6月17日】部分音檔被公布！

媒體人周玉蔻公布確診死亡的新北2歲童恩恩送醫時，新北消防局和雙和醫院的「橫向錄音檔」，內容曝4月14日當天「消防局聯絡不上中和區衛生局」

恩恩爸也指出新北市府3項瑕疵，包括：衛生局手握119派車權限，卻讓119找不到人、消防局第一時間未告知雙和醫院恩恩已意識不清、新北市府在14日前，沒有防疫派遣中心的編制。

對此，新北衛生局18日回應，4月14日當天疫情升溫，居隔人數高達1萬多人，衛生局、衛生所人員須反覆聯繫每一位確診者、接觸居隔者，電話量暴增，但每一位同仁都很努力協助民眾來電需求。

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