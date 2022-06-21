周玉蔻公開2段恩恩案關鍵音檔　批侯友宜：消防局的清白就你害的

▲周玉蔻21日在廣播節目上公布2通恩恩案消防局電話紀錄。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者蘇晏男／台北報導

有媒體今（21日）揭露中和2歲童恩恩確診病逝案11個錄音檔，並質疑是新北市獨步全國的「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定釀憾事。媒體人周玉蔻早上在廣播上，自稱公布2則關鍵錄音檔，一則顯示新北消防局無法聯絡上衛生局及中和衛生所，另一通則是向衛生局報案恩恩狀況後，衛生局回應會問問看，但現在醫院很滿，要再稍等。

《鏡週刊》21日揭露恩恩案全數錄音檔，周玉蔻則透過自己主持的廣播節目《新聞放鞭炮》，表示自己要撥放兩段關鍵錄音檔。周玉蔻說，第一通由消防局施小姐打給中和衛生所的總機電話，時間是下午6時09分05秒；換句話說，消防局跟地方衛生所沒有直線電話，這算什麼衛生局指派、算什麼超前部署、算什麼精準判斷。

第一通電話顯示，起初衛生所回應即表示「現在是下班時間，請於上班時間再來電...」，話說到一半，施小姐立刻轉分機，但最後都無人接通。

周玉蔻說明她公布的「案情發展」資料：恩恩媽18時許向消防局報案，由一名張姓男子接通，但張男18:05連繫不上中和衛生所，18:08通知一名護理師；後來由施小姐接班，撥給中和衛生所，但是是下班時間；接著，張男7度打給中和衛生所，仍舊沒人接，施小姐則於18:19說「致電衛生局多通無人接聽」；18:22時，恩恩媽再次打給消防局，並說恩恩出現紫斑，狀況不好，當時由一名陳小姐接通；18:24，施小姐嘗試聯絡雙和醫院，對方表示無法接收。

周玉蔻看完「案情發展」資料後，表示消防局從第一通到施小姐打給雙和醫院，他們做了非常多的努力，但中和衛生所跟衛生局都唱空城計。

周玉蔻質疑侯友宜，你是警探，25分鐘，一個人都快死了，找不到衛生局，昨天卻說要找基層醫護、消防局的清白，但不就你害的？

接著，周玉蔻再公布18:27消防局施小姐聯絡上衛生局的電話，長達6分鐘的錄音檔顯示，施小姐連絡上衛生局後，表明恩恩媽說有2位小孩確診發燒中，請幫忙找醫院，再由消防局送過去。而衛生局回應需小孩身分證，且很多醫院也無法收，要再評估狀況，非有症狀就能排（救護車）。

衛生局後來轉給另外一個人跟施小姐通話；施小姐報告小孩身分證資料、PCR陽性等相關資料，以及說一名小孩發燒、嘔吐及有紫斑後，衛生局聽聞回應會問問看，但現在醫院很滿，要再稍等。通話到此結束。

周玉蔻批評，這證明是完全聯絡不上人，而非太忙，所以衛生局長陳潤秋不下台，完全沒有天理，而消防局長跟著扯謊，還害第一線被懷疑沒有好好派車，你才該切腹，「至於侯友宜，你滾出政壇吧！」