恩恩音檔曝光　邱顯智4轟侯友宜：說謊成性「請負政治責任」

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／邱顯智國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北市2歲男童恩恩染疫身亡，成為國內首位兒童確診新冠肺炎死亡的案例，事後恩恩爸要求公布錄音檔還原真相，媒體今（21日）公布11個錄音檔，內容顯示，恩恩媽按規定急電衛生所卻沒人接電話，3度向新北消防局119勤務中心求救，但消防局過了26分鐘才找到人，導致恩恩送醫延誤81分鐘喪命。對此，時代力量立委邱顯智透過臉書砲轟，新北市長侯友宜沒有肩膀、推諉卸責、說謊成性，要求他負起政治責任。

邱顯智表示，聽了恩恩媽跟新北消防局、消防局與衛生單位的對話錄音，他相信，沒有一個人不會感到憤怒，最可惡的是，一定比外界獲知事實真相的侯友宜，在這段期間，做了哪些事？

邱顯智怒批4點說，侯友宜在這段時間找遍理由推託拖延，就是不給恩恩爸完整的錄音檔，又大張旗鼓演習造假，為了圓謊讓消防弟兄喪盡尊嚴，另外，為了轉移焦點推卸責任，把消防局基層當最自己的政治墊背，最後還追殺吹哨者不遺餘力，打壓基層公務員揭弊的怒火。

邱顯智表示，侯友宜事後的「危機處理」，完全證明他是一個沒有肩膀、推諉卸責、說謊成性的政治人物；他並向侯友宜喊話說，「請你出來面對，認錯道歉，負起政治責任！」