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社會 社會焦點 保障人權

衛生局放空城「消失52分鐘」！恩爸痛批：這叫什麼防疫派遣中心？

▲▼恩恩爸直播。（圖／翻攝直播畫面）

▲恩恩爸今早透過直播作出回應。（圖／翻攝直播畫面）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北中和2歲男童「恩恩」不幸染疫亡，恩恩爸要求市府公布所有求救音檔，卻屢遭刁難。今(21日)週刊報導指出，全案2大致命關鍵，分別為侯市府自創「確診者要衛生單位同意才能派救護車」規定、以及「防疫派遣中心」淪為空談。稍早恩恩爸透過直播做出回應，痛批衛生局聯繫不上、消失整整52分鐘，且態度輕佻不當一回事，更扯的是2022年了，都沒有電腦系統指派，「這叫什麼防疫派遣中心？」

「我終於知道這個關鍵的『橫向錄音檔』是怎麼一回事！」恩恩爸說，當下侯市府自創獨步全台政策，要求確診者必須要透過衛生單位同意才能派遣救護車，因此消防局接到恩恩媽求救電話的當下，立即連繫衛生局，但當時已是下班時間，如此關鍵、擔任派車重責的單位竟然放空城、找不到人，甚至之後好不容易聯繫上，接線的同仁態度輕忽，轉交給另一位先生，對方稱「醫院很滿」、「(恩恩媽)有再進線就請她稍等吧」，搞不清楚當時情況很危急，恩恩已經陷入昏迷，還態度輕佻地說，「好像很嚴重、皮膚有紫斑」等語，「那條小生命是我的兒子，他們沒有當作很慎重的事情再看待，我不知道為什麼衛生局官員可以這樣處理？」

恩恩爸說，衛生局手中掌握生殺大權、掌握派車權限，但當下卻沒有人值班，甚至接聽電話還出現不耐煩，我感受很難過！恩恩爸痛斥，新北市消防局長、衛生局長從頭到尾都在說謊，以個資為由刁難公布錄音檔，「但大家聽過音檔後，沒有個資阿，全是我老婆跟她溝通，講出小朋友的資料、住址、電話這些，以個資為由回絕很瞎！消防局基層弟兄一直很努力想幫我出車，但卡在僵化規定的SOP，為什麼衛生局找不到人？」

恩恩爸質疑，衛生局接到民眾求救的轉報，卻當成普通案件再處理，甚至還要恩恩媽等一下，沒有搞清楚狀況孩子已經昏迷，「他們只知道恩恩狀況不好，用很輕佻的語氣這樣說，真的很冷血，完全不知道他手中處理的是才2歲多的小生命。」

「這絕對是官僚殺人」，恩恩爸指出，救護車要經過衛生局同意才能派出，那應該就要有專線可以隨時聯繫，而4月14日發生恩恩的事件後，4月17日他們就成立防疫派遣中心，從此後送不再需要經過衛生局，他們才發現自己的獨步全台的政策錯誤有多麼離譜，「我請教其他縣市消防局作法，都是同步出車，且衛生局不會找不到人，不會有新北市這樣離譜的狀況，還要一動等一動，衛生局也沒有24小時值班，到底把民眾的生命當什麼東西，我覺得太冷血！」

恩恩爸表示，整起事件都是消防局在出來擔，「那衛生局的責任呢？我不解為什麼消失了52分鐘？」恩恩爸指出，衛生局不但態度輕佻不當一回事，且聯繫都是電話、手抄，沒有電腦系統在指派，「這叫什麼防疫派遣中心？我不懂，太過分了，衛生局到底在幹嘛？」

「我要的錄音檔，花了22天，無法從政治管道提供給我，竟然要透過媒體、透過吹哨者爆料才得以一窺，而且這還不是全貌！」恩恩爸直言，現在還有衛生局聯繫雙和醫院的這塊紀錄是消失的，透過錄音檔只知道聯絡2次衛生局，積極作為是什麼，我沒有看到，新北市政府還是在隱瞞，「我還要靠吹哨者才知道事情背後的真相大概是長這樣，真的很悲哀！」

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