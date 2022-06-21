恩恩案新北市府哪裡出問題？　「81分鐘錄音檔」五大QA一次看

▲中和2歲童確診苦等81分等無救護車病逝，恩恩爸淚求通聯記錄要真相。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者皮心瑀／新北報導

中和2歲男童恩恩染疫病逝，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相卻受阻，如今音檔全部曝光，發現因新北市府要求「確診者要衛生單位同意才能派救護車」，而當下衛生所卻遲遲無人接聽電話，直到26分鐘後才聯絡上，因此導致恩恩無法及時送醫，且過程中衛生所人員態度輕率，甚至笑出聲，引發批評。《ETtoday新聞雲》整理出5大QA，帶您了解全案始末。

Q1.錄音檔涉及個資？

A1.恩恩爸爸要求取得報案錄音檔，但新北市府以事涉個資，受限政府資訊公開法、通訊保障法，一開始僅提供譯文，音檔部分則是以在現場聽取作為原則，並強調過去類似陳情案件，都是如此處理，而恩恩爸爸希望拿到的橫向通聯記錄，則因恩恩爸爸並非通話當事人，同樣無法給予。

當時面對質疑，新北消防局指出，119為報案電話，涵蓋報案方、受理方，以及同時間報案者其他人的個資，與1922行政客服電話性質不同；因此，依照恩恩爸爸申請的錄音內容，提供逐字譯文共約12頁，若有質疑內文可提供聽取錄音、比對。

不過，從這次曝光的錄音檔聽來，並沒有所聲稱的錄到任何可能涉及個資的背景音。

Q2.報案當下病況描述不清？

A2.4月14日18時00分，恩恩媽媽第一次撥打119，就有指出恩恩確診、發燒、意識不清，希望可以快點派出救護車，第二通電話，更提到恩恩嗜睡，且已經全身發紫斑還有嘔吐，消防局見事態緊急，因聯繫不上衛生局，改直接通知雙和醫院，表示有兒童確診發燒，「媽媽很急，你們有辦法先幫她…」，話還沒說完就遭到院方打斷，「沒有辦法，要先聯絡感控（感染控制中心），不是說確診媽媽很急就可以過來，要先聯絡感控。」

Q3.為什麼消防局沒有辦法即時派車？

A3.恩恩媽媽的三通119報案電話中，不斷請求救護車趕快來，但消防局無法派車，其中一通電話更有人員在一旁表示「沒辦法派車啊，要通知1922」，這是因為根據新北市府規定，確診者要衛生單位同意才能派救護車，所以消防局人員接到電話後才一直連繫維生局，但電話打不通，想直接請醫院協助也遭到拒絕。

Q4.3月底成立的防疫派遣中心沒有發揮作用？

A4.面對恩恩的緊急狀況，消防局想請醫院幫忙，院方則表示需先連絡感染控制中心，才能確定有床位，消防局只好繼續撥打無人接聽的衛生局電話，就這樣過了81分鐘最終才派出救護車，但新北市府早在3月底就成立防疫派遣中心，而從錄音檔聽起來並沒有任何幫助，甚至沒有專線存在。

Q5.新北市SOP和其他縣市不一樣？

A5.對於救護車出車規定，新北市消防局救災救護指揮中心主任李宇松曾回應，新北市完全依照中央指引來做。不過，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，不理解為何新北消防局說不能派車、要先聯絡1922，去年6月1日時就有頒定救護指引，裡面對於受理民眾自述快篩陽，或是確診者的請求送醫流程，應先確認報案人是否有下列症狀，第一，意識不清，第二，喘或呼吸困難，第三，持續胸悶跟胸痛，只要符合任一項，就得立即通知最近的防疫專責隊，或著防護裝備的救護隊，並同時積極聯絡衛生機關，指定後送醫院，也就是說要直接後送。

▼▼▼針對錄音檔流出後各界質疑，新北市衛生局稍早發出聲明如下▼▼▼

一、所有資料證據，包括錄音檔案在內，都已經送交司法單位。只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外。

二、我們是依照「當時」中央的相關規定執行，也在事情發生後，將當時的處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

三、中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

四、4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。

五、若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。

六、再次呼籲外界、有心政論人士及部份參選人勿過度放大解讀、惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。