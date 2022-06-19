竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續開放接種

▲新竹縣今日新增1203例確診。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增1203例新冠肺炎本土確診案例，居家隔離1517人、居家照護列管人數7277人。衛生局表示，目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月(111年1月17日前有打第3劑者)即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者盡速前往合約院所或接種站接種。



兒童莫德納疫苗第2劑已開放施打，只要和第1劑間隔4週以上均可接種，新竹縣合約院所及各衛生所均開設兒童莫德納第2劑專診，鼓勵家長可利用周末，盡速帶孩子接種疫苗。



衛生局也提醒家長，如曾經確診學童建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔 3個月後，再接種COVID-19疫苗。若是接觸者，則應於結束居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理/自主防疫後，且無疑似新冠肺炎感染症狀後再進行接種。

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