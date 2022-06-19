國內仍屬廣泛社區流行　蘇貞昌下令：密切監測BA.4、BA5進入情形

▲行政院擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

國內COVID-19疫情本波高峰已過，但變異株BA.4、BA.5叩關恐再掀新一波疫情。對此，指揮中心19日在行政院擴大防疫會議中表示，全球疫情持平上下波動，全國報告Omicron亞型BA.4、BA5及BA.2.12.1病例持續增加，近期部分國家疫情回升與該等變異株傳播有關；國內近一週新增病例數呈略降趨勢，目前仍為廣泛社區流行，境外移入病例有發現Omicron BA.4及BA5變異株，將密切監測進入社區情形。

在疫苗覆蓋率部分，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑 為91.15%，第2劑 為82.6%，第三劑為69.44%，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第三劑施打率則為93.35%，累積施打已超過5,674萬人次。

指揮中心指出，截止本月17日止，6-11歲莫德納第一劑疫苗已接種約28.4萬人次，莫德納第二劑疫苗已接種約0.9萬人次，5-11歲輝瑞第一劑疫苗已接種約77.5萬人次，輝瑞第二劑疫苗將由地方政府依接種間隔自本月22日起逐續安排/指定合約醫療院所接種，後續視疫苗供應及接種情形於6月底至7月初校園接種。

12-17歲青少年第三劑截至本月17日施打約56.7萬人次，接種率達47.5%，各縣市將持續進行追加劑接種至6月底；75歲以上長者第1劑為80.1%，第2劑為75.0%，第三劑為63.9% ；65至74歲長者第1劑為89.5%，第2劑為86.4% ，第三劑為77.7%，其中，65歲以上追加劑符合接種間隔已達95.8%。

國內攔截Omicron亞型變異株BA.4、BA.5累計48例。指揮中心表示，全球疫情持平上下波動，全國報告Omicron亞型BA.4、BA5及BA.2.12.1病例持續增加，近期部分國家疫情回升與該等變異株傳播有關；國內近一週新增病例數呈略降趨勢，目前仍為廣泛社區流行，境外移入病例有發現Omicron BA.4及BA5變異株，將密切監測進入社區情形；今年累積本土病例共3,162,445例，其中輕症/無症狀者佔99.61%。

蘇貞昌表示，國內疫情整體進入高原趨緩趨勢，而輕症或無症狀之病例超過99.6%，政府也將秉持「戒慎而不恐懼」的態度持續整備醫療量能，請國人安心；目前國內快篩試劑量足價穩，相關實名制及超商販賣通路運作皆屬順暢，請指揮中心持續盤整相關量能，長照等住宿型機構若有需求，亦可從寬逐案斟酌配發；此外，入境居家檢疫措施調整為3+4自本月15日實施以來，目前量能及運作尚屬順利，又近日因境外移入病例有發現Omicron BA.4及BA5等變異株，故請指揮中心持續觀察。