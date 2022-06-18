還原恐怖現場！屋主報完警逆子就放火　唯一逃生機會：只有3秒鐘

記者陳凱力／新竹報導

新竹市東大路輪胎行15日晚間發生大火，帶走8條寶貴生命，其中包含4名來不及長大的孩童。專家表示，輪胎行內存放大量易燃物，加上鐵皮屋建築結構，易燒難救，從現場格局圖看起來，能夠順利逃生的機會不到1%，屋內的人要順利逃生「除非是奇蹟」。

據了解，15日晚上陳彥翔和家人吵架離家，放話要買汽油放火，看兒子氣沖沖地開車出門，父親又急又氣，擔心傻兒子衝動惹禍，幾番考量下終於決定報警，未料加油站離家太近，來回根本不用5分鐘，電話剛掛兒子就回來了，從陳彥翔潑下汽油、點燃到火勢堵死逃生口，幾乎是瞬間。

專家分析，當時四台機車的位置應該就在大門處，由於已是打烊時間，從現場照片也可發現左側鐵門已拉下，僅剩右側鐵門是火警現場唯一活路，大量汽油點燃，大約3秒鐘「唯一逃生門」就堵死了，「即使身邊剛好有滅火器，也只能讓火勢暫停瞬間，一般民眾根本無法滅火」，因為輪胎行性質，起火點旁就是存放大批輪胎的置物架，加上維修用的噴霧、高壓氣體、電瓶、電池、機油，火勢可預期「一發不可收拾」。

▲▼從現場畫面發現，當時左側鐵門已拉下（籃框為搶救時破壞），唯一生門右側（紅框）出入口還有機車、汽油，能夠順利逃生除非剛好站在此處，且機會瞬間即逝。（圖／記者陳凱力翻攝、記者游宗樺攝）

鐵皮屋一直以來都被防火專家認為是最不適合居住的危險建築，鋼梁、鐵皮在夏天易聚高溫，容易讓屋內電線絕緣皮產生老化、龜裂，一旦通上電，很容易因為短路引電線走火。

有些屋主會在鐵皮屋內設置矽酸鈣板、輕隔間，雖然可以「比較不那麼容易燃燒」，但是也只是延緩一開始燃燒的時間，一旦火勢燒到天花板，煙、火開始快速竄開，所有的隔間都等於沒隔間。

因此，從輪胎行內隔間、陳彥翔潑油點火的時間與位置來看，專家也認為，除了剛好站在門口的父親有機會逃生外，屋內的人幾乎是不可能。

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