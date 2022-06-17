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社會 社會焦點 保障人權

輪胎店火場溫度破千！屍體與鋼筋「扭在一起」　40分鐘才尋獲7+1

記者陳凱力／新竹報導

新竹逆子輪胎店縱火燒死8至親已第3日，目前本案即將進入倒數收尾階段，只等主嫌陳彥翔度過呼吸道灼傷的水腫期，拔管製作筆錄。火警當時，新竹市消防局火速判斷火勢、增加救援級數，出動轄區中山分隊、2個大隊及7個支援分隊，共165位警義消同仁連夜搶救、撲滅火勢，最短時間找到8名罹難者。新竹市副市長沈慧虹今（17）日中午赴中山分隊慰問救災弟兄，肯定消防同仁執勤辛勞，並發放加菜慰問金6萬元。

救災的消防員回顧當時，15日晚間10時06分鐘左右接獲通報，大約3分鐘後抵達現場，人員發現鐵皮屋內已完全燃燒，幾乎是同時，果斷回報將二級火警升級成三級警戒，救災單位也從一開始的4個分隊增加到2個大隊、7個分隊，共165名消防、義消。

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲消防人員收到通報時判定二級火警，3分鐘後抵達現場，迅速將救災升級。（圖／記者陳凱力翻攝）

消防人員判斷，當時鐵皮屋的四面窗戶不斷竄出大火、二樓地板半塌、一二樓間橫樑嚴重變形，估測火場內溫度至少7、800度甚至上千，救災在即，請輪胎店老闆不斷回想可能位置，老闆才表示「二媳婦和妻子在起火的時候往屋裡跑」，119人員根據老闆提供的線索，直奔「可能的位置」，很快的找到7具遺體，但最後1具遺體則因被變形鋼梁壓住，攣縮變形的遺體與鋼筋幾乎扭在一起，搜救人員現場來回翻了3次，大約3、40分鐘順利找到最後一人。

新竹市府市長沈慧虹中日也赴中山分隊向消防弟兄致上感謝與敬意，並發放加菜金6萬元，感謝消防同仁第一時間掌握災情、控制火勢，正確判斷，在最短時間內完成搶救任務。

▲▼ 新竹火災。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼119人員從現場物品燃燒的型態判斷，火場內溫度恐達上千。圖／記者游宗樺攝、記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹市東大路輪胎行火警，兒子縱火燒全家8死。（圖／記者陳凱力翻攝）

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