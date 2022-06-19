竹市+1008　市府三貼心服務：疫苗計程車、復康巴士、到府施打



▲新竹市今日新增1008人確診。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（19）日新增1,008名確診個案，今（111）年以來累積58,701名確診個案，目前累積居家照護者為8,330人、居家隔離者為1,786人。

市府表示，為方便長輩施打第4劑疫苗，本市自明日起到7月1日，開設中正市場（中正路245號2樓）、體育館（公園路295號）及慈濟靜思堂（中華路五段208巷20號）三大疫苗施打站，並針對符合施打資格者發送通知書，提醒長輩「收到通知就來打」。

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▲▼疫苗資訊。





衛生局指出，疫苗施打站服務時間為週一至五上午8至11時、下午14至17時，每週一、三、五莫德納疫苗、每週二、四輝瑞疫苗。主要服務65歲以上及55歲以上原住民長輩，於第3劑注射滿五個月後施打第4劑，若尚未完成前3劑者亦可到站施打。

此外，三大疫苗施打站皆為無障礙環境，並設有輪椅可供長輩使用，市府也貼心提供「疫苗計程車」、「復康巴士」接送服務，以及「到府施打」服務，歡迎有需要民眾多加利用。

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