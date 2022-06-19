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社會 社會焦點 保障人權

8死輪胎行大門花束排到隔壁　「下輩子再找個好人家」超催淚

記者陳凱力／新竹報導

新竹市東大路「正義輪胎行」孽子縱火釀成8死慘劇，消息曝光後引起全台輿論譁然，今天是事發第5日，民眾送來的鮮花、糖果，已經從輪胎行大門一路排到隔壁空地，民眾自發用小卡片寫下對逝者的哀悼，「活著的人最苦，希望你們安息，一路好走，下輩子再找個好人家」令人無限心酸。

由於輪胎行屬危險建築，為了怕結構鬆散後續發生二次危險，目前已先用鐵皮將外圍搭起，後續由市府代為拆除；鐵圍牆搭起後，仍擋不住民眾的哀傷，每天都有不少民眾前往獻花、站在店門口默哀，祈求8名罹難者一路好走，尤其與輪胎行一家認識的鄰里、老顧客，眼中濃厚哀傷化不開。

▲▼輪胎行縱火。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼輪胎行大門排滿鮮花，還有糖果、餅乾以及小玩具。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲▼輪胎行縱火。（圖／記者陳凱力攝）

老鄰里憶起輪胎行一家表示，他們一家都很親切、服務很好，全家對人都很好，「只要你有車子壞掉，他（爸爸）都會自己去現場幫你開回來，修好以後再開回去給你。」同時表示，四個小孫子平常也會在店內玩，二兒子（陳彥翔）也會在店裡幫忙，如果爸爸喊他去做什麼，也都會馬上去，話不多、很安靜，事發之後大家除了心痛，也非常震驚。

輪胎行前的鮮花一路排到隔壁搭起鐵皮的空地前，目測將近7、80束，除了花束、糖果、巧克力，還有消防員送上消防車玩具，默哀民眾站在屋前，一張張讀完卡片上的祝福，「揮別傷痛，你們已經到達更好的地方」、「不痛了，在天上要幸福，當美麗的天使，我們會記住你最美的樣子」、「和寶寶、家人安心地走，願你下一輩子能幸福！」，還有卡片寫道，「活著的人最苦，希望你們安息，一路好走，下輩子再找個好人家」令人悲傷。

▲▼輪胎行縱火。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼大門前的鮮花一字排開，每日都有不認識的民眾、輪胎行老客人、鄰里街坊前往致哀。

▲▼新竹東大路輪胎行縱火案8死，民眾獻花。（圖／記者陳凱力翻攝）

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