恩恩爸聽到代宣布死訊很震撼　侯友宜感同身受：我如實回答

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者林銘翰／新北報導

新北市中和區2歲男童「恩恩」因確診重症，搶救仍不幸死亡，恩恩父親18日表示，新北市長侯友宜也曾經痛失過愛子，痛哭宣布恩恩死訊，當下很震撼。對此，侯友宜19日受訪時回應，完全可感受恩恩爸爸的傷痛，「當時是在行程中，媒體詢及恩恩狀況，我如實作回答」。

侯友宜上午前往深坑區集順廟，出席保儀尊王及保儀大夫聖誕暖壽參拜暨贈匾儀式，他在會前受訪時表示，有關恩恩父親的心情，他完全可以體會，如果恩恩父親還有需要，隨時都可以按照規定，請衛生局、消防局兩位局長提供相關資料，包括整個錄音及橫向通聯資料。

侯友宜說明，對於恩恩父親在這段時間的傷痛，自己完全可以感受到，當時是因為記者在行程過程中，當著他的面詢問恩恩的狀況，「我只如實地做回答」，希望大家都能夠陪著恩恩父親度過難關。

恩恩父親18日深夜在臉書表示，他在4月19日「恩恩」凌晨離世的當下，因為難過到無法說話，媒體詢問「恩恩」病情時，只是回應「現在太累，請讓我休息」，沒想到上午10時許醒來時，已在新聞上看到侯友宜痛哭流淚，代替他先向媒體宣布「恩恩」結束痛苦，去當小天使了。

恩恩父親還原，雖然當下很震撼，但是也覺得侯友宜的眼淚是很真誠的，是真心想要幫助他尋求真相，但是從5月29日深夜開始，他在臉書貼文尋求真相，至今已經20天，仍然對真相一無所知。

恩恩父親也說，請求侯友宜提供關鍵的橫向通聯錄音檔，讓他能夠清楚地還原整件事情，也祈求真相的公開能有助於社會進步，不要再有下一個類似的事情發生，不要再讓任何父母或是寶貝，遭受撕心裂肺的苦痛。