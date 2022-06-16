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社會 社會焦點 保障人權

潑汽油拉扯間打火機掉落　陳彥翔作勢嚇父親瞬間釀禍：火是我放的

記者陳凱力／新竹報導

新竹男子陳彥翔15日晚間與家人口角後負氣出門買汽油返家縱火，一把火燒死妻子、3名稚子、嫂嫂、1歲姪女與媽媽共8人。事後警方調查，發現陳嫌外出買汽油回家潑灑，疑與父親拉扯間掉下打火機，瞬間引燃大火。

警消獲報時陳男和父親兩人呆站在火場附近，當時警方發現陳男身上有受傷恐為逃生者，未料一問之下，陳男竟坦承「火是我放的，樓上還有人」，警消如臨大敵，開始找人。

▲打火機拉扯釀瞬間大火　陳彥翔呆站火場外：是我放火樓上有人。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警消抵達現場時，陳男與父親呆站在火場外面，坦承放火後迅速被制伏。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，當時陳男買完汽油桶進門後向機車停放處潑灑，並拿出衛生紙團、點燃打火機作勢放火，父親見狀衝上去與他拉扯，拉扯間竟讓打火機直接掉入汽油灘內，火勢燃燒迅速，屋裡的兩名女性成員迅速往二樓跑，想要救四名稚子，而父親與陳男則逃生迅速，成功獲救。

警方到達現場時，陳男手上、背上都有燒燙傷痕跡，坦承放火後迅速被警方制伏在地，119人員做簡單處理後將他送醫。由於陳男呼吸到二度灼傷，目前還在加護病房插管，尚無法進一步製作筆錄，預計還要觀察3至5天，看有沒有肺炎症狀，才能拔管進行筆錄。

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