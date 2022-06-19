　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土50561「各縣市分佈曝」！　台中市最高7820

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19日）公布本土新增50561例，境外75例，死亡個案增172例，中重症285例。本土新增染疫數部分，最高是台中市7820例。

▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心今公布本土增50561例。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心表示，今日新增之50,561例本土病例，為23,669例男性、26,873例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(7,820例)、高雄市(7,391例)、新北市(6,133例)、臺南市(5,085例)、桃園市(4,093例)、彰化縣(3,750例)、臺北市(3,265例)、屏東縣(2,248例)、雲林縣(1,311例)、南投縣(1,254例)、新竹縣(1,203例)、苗栗縣(1,124例)、嘉義縣(1,048例)、新竹市(1,008例)、宜蘭縣(969例)、嘉義市(664例)、基隆市(663例)、花蓮縣(637例)、臺東縣(504例)、澎湖縣(252例)、金門縣(123例)、連江縣(16例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼6/19新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲6月19日各縣市新增病例數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增172例本土病例死亡個案，為107例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、166例具慢性病史、100例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至6月16日，死亡日期介於5月13日至6月16日。

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
結婚僅13天！女星目睹丈夫死去…取下婚戒「親手幫他闔上雙眼」
路邊被叫「弟弟」借奶粉錢！上班族可憐貧困媽　1個月內遭詐32
快訊／兒童增1死！　3歲童哮吼呼吸窘迫病逝
快訊／本土50561「各縣市分佈曝」！　台中確診最多
快訊／今增172死！　本土+50561
快訊／日月潭出意外！　17歲輕艇隊員溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中「明出關」親自主持記者會？羅一鈞：視部長身體狀況而定

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續開放接種

竹市+1008　市府三貼心服務：疫苗計程車、復康巴士、到府施打

青少年重症+1！17歲男「沒打疫苗」四肢間歇性發紫進加護病房

中重症+285！3歲童哮吼呼吸窘迫1週病逝　兒童重症累計62例18死

快訊／本土50561「各縣市分佈曝」！　台中市最高7820

快訊／今增172死！本土+50561

快訊／大雷雨開轟2縣市！雨彈連炸1小時「警戒區域出爐」

掌握mRNA疫苗成功關鍵　美、加3學者獲唐獎生技醫藥獎

新北補教業者看過來！這3個地方免費送出17萬劑快篩保護孩子

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

「朱九」繼子被撞昏迷！　11惡棍殺人未遂罪送辦

Jessica「誤傳飛吻」給隊友老公XD　當隊長狂練《OKAY》..吳謹言：要瘋了

魔王級舞痴「連走路都不協調」　轉圈「被自己絆倒」Gabee望天：啊...

炎亞綸開球「先檢查土質(?)」XD　再被問顏佑庭...無奈：我都膩了

萌汪腿開開露肚躺床上　爸制止：女生不能這樣

陳時中「明出關」親自主持記者會？羅一鈞：視部長身體狀況而定

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續開放接種

竹市+1008　市府三貼心服務：疫苗計程車、復康巴士、到府施打

青少年重症+1！17歲男「沒打疫苗」四肢間歇性發紫進加護病房

中重症+285！3歲童哮吼呼吸窘迫1週病逝　兒童重症累計62例18死

快訊／本土50561「各縣市分佈曝」！　台中市最高7820

快訊／今增172死！本土+50561

快訊／大雷雨開轟2縣市！雨彈連炸1小時「警戒區域出爐」

掌握mRNA疫苗成功關鍵　美、加3學者獲唐獎生技醫藥獎

新北補教業者看過來！這3個地方免費送出17萬劑快篩保護孩子

抽中有望現賺8.6萬元！　台積電小金雞采鈺明開放申購、承銷價290元

「虧雞福來爹」又要選台南市長了？　與柯文哲閉門長談2小時

陳時中「明出關」親自主持記者會？羅一鈞：視部長身體狀況而定

結婚僅13天！女星目睹丈夫死去…取下婚戒「親手幫他闔上雙眼」

獨／讓家鄉味在雲林飄香　道地重慶辣子雞、乾鍋蝦椒麻驚現小餐館

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續開放接種

5G訊號一直搜、手機一下就沒電　專家推這招「又順又省電」

竹市+1008　市府三貼心服務：疫苗計程車、復康巴士、到府施打

PLG總冠軍賽G1哨音惹議　陳建州清晨5點發文：我們會繼續努力！

快訊／日本石川縣發生規模5.2地震　最大震度6弱！深度僅10km

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

生活熱門新聞

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

她賺8萬仍月光　聽友存款秒後悔

快訊／今增172死！本土+50561

阿公身上3大洞　護理師嘆：愛他請放手

外出保平安7祕笈　到餐廳先做這件事

宜蘭伯開車買菜　車價曝光網喊：阿公好

「買二送一」收3碗錢！魏姐包心粉圓回應了

午後3地變天　雨區擴大時間曝

先酸「台灣活在平行時空」！醫再駁無敵星星

車停白線被開罰　警：斜停就違規

更多熱門

相關新聞

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續接種

竹縣+1203　65歲以上長者第4劑持續接種

新竹縣今日新增1203例新冠肺炎本土確診案例，居家隔離1517人、居家照護列管人數7277人。衛生局表示，目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月(111年1月17日前有打第3劑者)即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者盡速前往合約院所或接種站接種。

竹市+1008　善用市府三大貼心服務

竹市+1008　善用市府三大貼心服務

桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

桃園嬤騎車左轉遭撞噴飛　手腳骨折躺斑馬線

掌握mRNA疫苗成功關鍵　3學者同獲唐獎生技醫藥獎

掌握mRNA疫苗成功關鍵　3學者同獲唐獎生技醫藥獎

媽確診隔離　看護卻睡得比病患爽

媽確診隔離　看護卻睡得比病患爽

關鍵字：

影音新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心病例分佈確診染疫縣市

讀者迴響

熱門新聞

Netflix影集驚傳死亡車禍！「2演員當場慘死」

房仲叫你自己看！租客燒炭屋2年不熄燈　掛售1個月就成交

高麗菜輸了！「高纖維蔬果排行」出爐　第1名還能治咳嗽

AV女優娃娃火大開戰吳夢夢

恩恩爸：侯友宜痛哭代宣布去當天使了　當下我很震撼

被拐25年當億萬富翁養子！他找回親生父母身世超狂

滾床4次「男友形狀太特殊」　她撕裂痛爆！

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

具俊曄甜曝重逢後「大S第一反應」

拜登騎自行車摔倒　並未受傷

八點檔她好眼熟...竟是35年前最紅童星

她點黑鮪魚下腹肉　店家「糊弄外行」2次都給赤身

劉畊宏健身直播退燒　被「賣菜英文老師」取代

彰化3兄弟餓成皮包骨　導演：社會安全網破洞

洗衣機「1步驟」很多人漏做　內行搖頭

更多

最夯影音

更多
貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念

貓管嚴！抓包奴才晚歸　主子發「嗩吶聲」狂碎念
心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

心碎父穿焦黑藍白拖守夜　打臉逆子謊稱不小心起火

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

店員結帳萌問「這樣多少」　兩男相視...愣2秒笑噴淚

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

眾量級家寧「跟男網紅出國」被抓包！ 掀網熱議：演哪一齣

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

陶晶瑩小黃嗨唱「被打賞1100元」　一脫口罩..司機尖叫：原唱欸！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面