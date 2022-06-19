快訊／本土50561「各縣市分佈曝」！　台中市最高7820

新竹縣今日新增1203例新冠肺炎本土確診案例，居家隔離1517人、居家照護列管人數7277人。衛生局表示，目前新竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種中，只要與第3劑接種間隔滿5個月(111年1月17日前有打第3劑者)即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者盡速前往合約院所或接種站接種。