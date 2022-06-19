6個月至5歲幼童疫苗拼7月開打　蘇貞昌下令：預先配置施打站

記者杜冠霖／台北報導

食品藥物管理署17日宣布，通過6個月～5歲幼兒接種莫德納，並將於下週召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討幼兒接種莫德納案，目標拚7月開打。對此，行政院長蘇貞昌在19日擴大防疫會議中下令，請指揮中心做好準備、預先妥適配置施打站，尤其是未來如可通過6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，請指揮中心特別向嬰幼兒父母說明相關資訊。

指揮中心指出，食藥署於17日專家會議核准莫德納疫苗用於6個月至5歲幼童接種，需接種2劑，指揮中心預訂於本月底前召開ACIP會議，討論滿6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，並已簽訂莫德納疫苗2,000萬劑採購合約，預計7月初先進口約45萬劑莫德納疫苗，約可供應90萬名幼童。

後續依ACIP會議專家建議及將依疫苗仿單適應症變更及供應情形，請地方政府規劃接種作業（包含大型接種站）及進行衛生單位人員接種相關教育訓練事宜，以利推動接種作業；此外，有關BNT疫苗幼兒劑型，指揮中心將持續與廠商洽談契約變更及後續疫苗供應事宜。

指揮中心表示，有關家用快篩試劑實名制，第1輪（4/28~6/5），計39日，共販售997萬份，平均每天販售26萬份。第2輪(6/6~6/17)，計12日，共販售111萬份，平均每天販售9萬份，有關八大通路部分，自上（5）月9日至本月17日，計40日，5月平均每天販售16.8萬份，6月平均每天販售2.8萬份。目前尚有庫存46萬劑，目前買氣漸弱，可隨到隨買，不必排隊。

另有關中央政府政策性無償配發快篩劑部分，除住宿型機構尚待各機構定期回報統計資料外外，其餘有關18歲以下學、幼童、低收入戶及中低收入戶及遊民、獨居老人等部分，快篩劑均已送達指定地點，並陸續辦理配發作業。

指揮中心指出有關入境居家檢疫3+4政策自本月15日實施以來，僅實施首日達近期新高，已請勞動部調控移工入境人數，並請交通部民航局依實際飛航載客情形、規劃航班等，調控各航空公司每週載客配額，並持續盤點機場運作、訂位需求及防疫計程車、防疫旅館量能。

蘇貞昌表示，國內疫情整體進入高原趨緩趨勢，而輕症或無症狀之病例超過99.6%，政府也將秉持「戒慎而不恐懼」的態度持續整備醫療量能，請國人安心；目前國內快篩試劑量足價穩，相關實名制及超商販賣通路運作皆屬順暢，請指揮中心持續盤整相關量能，長照等住宿型機構若有需求，亦可從寬逐案斟酌配發；此外，入境居家檢疫措施調整為3+4自本月15日實施以來，目前量能及運作尚屬順利，又近日因境外移入病例有發現Omicron BA.4及BA5等變異株，故請指揮中心持續觀察。

蘇貞昌表示，有關疫苗施打作業，目前各廠牌疫苗量能皆屬充足，而5歲以上之各年齡層皆已依不同疫苗廠牌進行施打作業，指揮中心亦已累積相當程度的經驗，對於未來可能在各年齡層及各劑次擴增施打對象的情形，請指揮中心也要做好準備、預先妥適配置施打站，尤其是未來如可通過6個月至5歲幼童COVID-19疫苗接種建議，請指揮中心特別向嬰幼兒父母說明相關資訊，使其能在充分資訊下做出決定及準備。