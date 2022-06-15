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今年第一顆超級滿月！又大又圓好療癒　天文迷驚嘆像「電影特效」

▲▼東管處拍下超級滿月。（圖／翻攝【Nga`ayho】你好，東海岸/臉書粉專 ）

▲東部海岸國家風景區管理處拍下又圓又亮的超級滿月。（圖／翻攝【Nga`ayho】你好，東海岸/臉書粉專，下同 ）

記者蔡怡萍／綜合報導

今年首次「超級滿月」在昨（14）日晚上登場，於18時44分升起滿月，也比平常的滿月大10%，而位於月出東方的台東地區，東部海岸國家風景區管理處設置的高畫質4K即時影像，也清楚錄下難得的天文景觀，又大又亮的絕妙月景也讓民眾不禁驚呼「像是電影特效」。

▲▼東管處拍下超級滿月。（圖／翻攝【Nga`ayho】你好，東海岸/臉書粉專 ）

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昨天晚上台東天氣良好，無太多雲層遮蔽，位處東部的地理位置剛好能迎接月亮沿著海平面升起，透過高畫質影像，連月球表面的陰影紋路也清楚可見，完整無瑕的月圓更是令人讚嘆自然的奧妙。

而各地民眾也分享他們賞月的心得，也秀出他們拍下的滿月影照，紛紛讚嘆「好大好亮的月亮」、「太美了」、「今晚月朦朧，有夠水」、「午夜的月亮顏色特別的金黃，超美(視覺上真的比較大顆)」。

▲▼東管處拍下超級滿月。（圖／翻攝【Nga`ayho】你好，東海岸/臉書粉專 ）

台北天文館表示，今年「超級滿月」共有兩次，昨晚是第一次，由於月球通過近地點時，當下和地球的距離近至35萬7656公里，較平常近了7%左右，18時44分升起滿月，在地面景物襯托下將益形巨大、明亮而美麗。

此外，從6月中旬到月底，肉眼可見到「水星、金星、火星、木星和土星」等五顆行星，依序由下而上，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕排成一列，是能夠一次飽覽五星的難得機會，而下周19、20日黎明前則是這次「五星同現」的最佳觀賞時機，平均約十年上下才出現一次。

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