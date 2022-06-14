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富樂快篩「陸製充美貨」台東也有買！　饒慶鈴：配合中央全數回收

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

記者杜冠霖／綜合報導

甫獲衛福部食藥署核准專案輸入的美國富樂Flowflex快篩試劑，近期屢傳使用後無法顯現C線（品管線）狀況。調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以陸製代工次級品混充出貨，而台東市府同樣有採購，台東縣長饒慶鈴表示，會配合中央，全數回收富樂快篩試劑。

饒慶鈴表示，知道鄉親仍有很大的家用快篩試劑需求，縣府因此向取得食藥署緊急使用授權的業者購買一批快篩試劑，6/11外縣市發現採購的富樂快篩試劑檢測異常後，衛生局第一時間就確認台東的試劑與問題試劑批號不同，但為了保險起見，也立刻停發試劑。

食藥署今天下午公告，要求全數回收大鑫資訊股份有限公司申請輸入的富樂快篩試劑，饒慶鈴表示，已指示衛生局全力配合，先前發出240劑已緊急回收，若民眾仍有富樂快篩試劑，請盡速聯繫衛生局(089-331174)。

饒慶鈴指出，台東縣政府會盡快採購合格、安心的快篩試劑，再發給社區關懷據點、文健站長者與工作夥伴、一線警消等防疫人員及社工、孕婦等，發放時程延後，請鄉親見諒。

對於快篩試劑出現次級品混充出貨狀況，調查局追查發現，進口商大鑫公司竟涉以陸製代工次級品混充出貨，且得標國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，更流入市面逾192萬劑，不法獲利恐高達1億元，報請新竹地檢署指揮搜索大鑫公司等5處地點，並約談黃姓男子等6人到案，漏夜偵辦中。

大鑫資訊股份有限公司是向衛福部食藥署申請，輸入美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，這款試劑已獲美國食品藥物監督管理局FDA緊急授權（EUA），食藥署今年（2022年）5月10日核准專案輸入。

食藥署核准後，大鑫公司隨即以這款快篩試劑，取得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等10多件政府採購標案，並空運進口試劑交貨，不到1個月就進口約237萬劑。

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