台東縣環教小主播培訓營15日起受理報名　招募30名學員全程免費

▲台東縣環教小主播培訓營15日起受理報名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局於7月12-13日結合國立教育廣播電台台東分台、台東社會福利館、知本自然教育中心等單位，舉辦環教小主播培訓營活動，透過環境教育結合廣播體驗，讓孩子將自然中的所見所聞化為有聲作品，並藉由與同儕間的互動及切磋過程中，加深學員對愛護地球的想法，自15日上午9點起至30日晚上11點59分止開放網路報名：https://reurl.cc/n1Xvlv。

活動全程免費，正取30名、備取10名，歡迎台東縣國中及國小4-6年級小朋友踴躍報名參加，給自己一個不同凡響的暑假，活動活動正取、備取名單將於台東縣環境教育資訊網：http://www.taitung.url.tw/公告。

縣長饒慶鈴表示，縣府持續以SDGs永續發展目標作為執政的考量重點，推動全面性的環境教育工作，包含節能措施、低碳旅遊、綠色飲食等全民綠生活的推廣，以兌現永續台東的綠色宣言。而此次的小主播培訓營，融合SDG4優質教育、SDG13氣候行動的永續觀點，讓學員了解廣播的工作秘辛，體驗當個小小主播的滋味，更將環保觀念作為課程的宣導重點，培養小朋友能夠以語言、文字等方式，表達對自己對環保的獨特觀點，引發更多人來關心台東這塊土地。

環保局說明，小主播培訓營是台東縣環境教育的人氣活動，歷屆報名人數場場爆滿，活動第1天將從發音矯正、發聲的抑揚頓挫，廣播稿的撰寫等課程，進行播報員的基礎訓練，第2天則帶領學員參訪環境教育場所，引導學生運用五感體驗環境，到最終能進入廣播室，展現2天的培訓成果，讓夢想坐上主播台的孩子有機會一圓其夢，成為小小的環境推廣者，創造在地無限的永續未來。

環保局呼籲，孩子的成長不應暑假的學習空窗期而有所停擺，主播營搭配時下最夯的環境永續議題，提供孩子探索職涯及學習環保的好機會，歡迎家長把握機會替孩子報名，讓孩子發掘不同面向的在地環境議題，並持續為環保發聲。