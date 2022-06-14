「草莓超級月亮」現身抬頭就在看Live　比平常的滿月大10%！

記者林彥臣／綜合報導

今年首次「超級滿月」將在今（14日）晚上登場，18時44分已升起滿月，加上現在適逢6月的美洲草莓採收季節，因此被稱為「草莓月」，緊接著還會上演「五星同現」，包括水星、金星、火星、木星和土星，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕排成一列，下週日、一（19、20日）的黎明前是這次「五星同現」的最佳觀賞時機。

▲南瀛天文館直播「草莓超級月亮」。（圖／翻攝自Facebook／南瀛天文館）



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「南瀛天文館」在臉書上直播今晚的「草莓超級月亮」並且解說指出，草莓月並不是月亮會變草莓色，而是剛好6月是美洲草莓採收的季節，也是目前較為流行的說法，歐洲稱為「玫瑰月」或是「蜂蜜月」。

▲超級月亮比平常的滿月可以差到10%。（圖／翻攝自Facebook／南瀛天文館）



「南瀛天文館」還指出，翻出之前的照片找了顆最小的滿月來比一比，大概差10%，因為月球繞地球的軌道為橢圓形，在近地點的月球看起來比較大；在遠地點的月球看起來比較小，所以如果月球剛好在近地點附近又是滿月，就會稱作「超級月亮」。

▲今年首次超級月亮登場。（圖／台北天文館提供）



台北天文館也表示，「超級月亮」並非天文學術名詞，在天文學上也沒有嚴格定義，近年來已成為全球廣泛用語，一般是把發生在距離地球36萬公里以內，或者與過近地點時間相差不到24小時的滿月、新月都算是「超級月亮」。

台北天文館表示，今年「超級滿月」共有兩次，今晚是第一次，由於不到12小時後，月球即通過近地點，當下和地球的距離近至35萬7656公里，較平常近了7%左右，18時44分升起滿月，在地面景物襯托下將益形巨大、明亮而美麗。

▲「五星同現」最佳觀賞時機為下週日一。（圖／台北天文館提供）



此外，從6月中旬到月底，肉眼可見到「水星、金星、火星、木星和土星」等五顆行星，依序由下而上，從東北方低空到南方天空﹐在曙光前橫跨半個天幕排成一列，是能夠一次飽覽五星的難得機會，而19、20日黎明前則是這次「五星同現」的最佳觀賞時機，平均約十年上下才出現一次。

台北天文館分析，在這段「五星同現」期間，月球每天會以不同的月相「插隊」遊移在各行星間，非常有趣，其中又以6月23日「火星合月」兩星體相距僅約1.5度最為接近，而水星則在6月16日達「西大距」，雖然此時其與太陽離角最大，但因為黃道傾角之故，其實19、20日才最容易看見，也是觀賞「五星同現」的最佳時間點。

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