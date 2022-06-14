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台東第10屆原住民青年藝術節　即日起至7／24舉行

▲「第10屆原住民青年藝術節」，即日起至7月24日止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「第10屆原住民青年藝術節」，即日起至7月24日止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立史前博物館「原住民青年藝術節」活動，關山工商原住民藝能科連續10年參與，學生運用多元媒材的藝術創作，表現對族群文化關懷與自省，此次展期由即日起至7月24日止，歡迎前往卑南遺址公園參觀。

史前館舉辦青年藝術節已成為東部地區原住民族青年藝術學習展現的重要平台，本屆特別以「南島新『視』界」主題，做為10年回顧與前瞻的規劃，展出台東及屏東地區原住民族藝術教育學生聯合成果作品發表，呈現的形式更涵蓋傳統工藝與當代媒材的創意發想與詮釋，作品樣貌多元並反映出南島青年的文化價值觀。

關山工商「原住民藝能科」為全國第一所將原住民族教育納入「藝術群」的特色科班，今年剛好是該班改制為職科第1屆畢業生參與展覽，呼應展覽回顧與前瞻規劃，展現改制為職科的新里程碑，課程學習結合在地藝文特色產業，培養跨藝術技能藝術文化產業人才。

該科今年畢業生張景宜同學，更以「藝術群」全國第1順位錄取技職繁星「國立雲林科技大學-文化資產維護系」以及大學申請入學「國立東華大學-藝術與設計學系」，錄取雙國立大學亮眼成績。

另外，參與佈展的王聖權同學錄取「國立東華大學-原住民族樂舞與藝術學士學位學程」，他表示：在校同時學習族群的工藝技藝、樂舞展演及族語文化課程，就如同參與部落的祭典儀式過程，讓自己對於文化傳承有更深的體會與使命。

關山工商王怡婷校長表示，本校「原住民藝能科」連續10年參與史前館「原住民青年藝術節」活動，顯見本校積極推展原住民族教育政策的辦學特色，藉由此場域展現學生3年藝術學習成果，雖然展覽因疫情少了開幕樂舞展演，但透過展場精彩的工藝文創作品，仍可看到學生對於傳統技藝學習以及創新文化商品製作堅持，就如同偏鄉學校的努力付出，一定也會被看見與肯定。

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