台大雲林分院與實驗林管理處　發表肌少症「運動處方」

▲台大雲林分院與台灣大學實驗林管理處今（24）日共同發表森林療癒「運動處方」。（圖／記者蔡佩旻攝）。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣人口老化程度為全國第二位，隨著年齡老化身體機能亦漸退化，其中以肌少症為主的肌力退化對於長者的日常生活功能都有巨大的影響。台大雲林分院2年前開起與台灣大學實驗林管理處進行合作計畫，針對銀髮族長者研究觀察，發現在森林步道健行能夠改善肌少症，今（24）日共同發表森林療癒「運動處方」。

台大雲林分院副院長劉宏輝於2018年起推動「休士頓阿波羅計畫」，於各社區據點安裝生理資訊紀錄系統，記錄長者肌握力、行走能力及坐站能力，發現雲林銀髮族的肌力較為衰弱。因此2020年起，雲林分院與實驗林管理處歷時2年研究，得到結果證實有助於療癒肌少症狀，發現在森林浴之後，血壓指標產生進步；而經過兩年的比較，銀髮族的長者在森林浴之後不管是握力還是走路、站立速度都有明顯的改善。

▲「森林環境對健康效益的研究計畫」已多方向驗證森林環境對人類心理及生理上具正向的改善效果，目前亦提供許多不同的療癒課程與活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台大實驗林管理處蔡明哲處長表示，實驗林森林醫學團隊進行「森林環境對健康效益的研究計畫」已多方向驗證森林環境對人類心理及生理上具正向的改善效果，目前亦提供許多不同的療癒課程與活動，對於許多退化性的疾病，也許醫生可以不再只是開藥控制，也能夠藉此開立「運動處方」，以達成患者身心靈的全人照護。

▲蔡明哲處長提到，也許醫生可以不再只是開藥控制，也能夠藉此開立「運動處方」，以達成患者身心靈的全人照護。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對「運動處方籤」台大雲林分院副院長劉宏輝表示，醫療中除了藥物醫療也有非藥物醫療，所以在醫療過程中醫師會照顧病人的健康，此外也可以給病人一些建議，例如不少病人常會諮詢，除了藥物療程外還能做些什麼，如果有家人支援可以協助前往作森林療癒，即便無法也須盡量在家復健，加強運動是重要的，再加上天然資源輔助加速恢復健康，強烈建議雲林鄉親均可參與實驗林的森林浴療癒步道運動。

▲台大雲林分院副院長劉宏輝表示，加強運動是重要的，再加上天然資源輔助加速恢復健康，強烈建議雲林鄉親均可參與實驗林的森林浴療癒步道運動。（圖／記者蔡佩旻攝）



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