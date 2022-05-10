　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林確診產婦產雙胞胎　醫護「全身防護隔離衣」....2嬰PCR陰性

▲台大醫院雲林分院9日為確診產婦進行接生剖腹接生雙胞胎，母子均安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲新生兒急重症照護團隊全力支援，兩位雙胞胎出生後隨即插管治療，目前生命徵象皆為穩定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院於5月9日凌晨1時25分完成雲林縣第一例COVID-19確診產婦的剖腹產，喜迎雙胞胎男嬰。生產過程醫院均以最高防疫規格保護第一線醫護人員，新生兒也證實核酸檢測為陰性，未受到COVID-19的感染。

台大醫院雲林分院婦幼醫學中心主任徐明洸說明，8日下午接獲鄰近婦產科診所緊急因前置胎盤急性出血轉診的產婦，31週的產婦由於大量出血，醫療團隊緊急為他接生，然而，抵達急診再次確認PCR核酸檢測，才發現是陽性確診，團隊臨危不亂，於9日凌晨1時25分平安剖腹生產，雙胞胎體重分別為1590公克與1480公克，目前兩位新生兒於加護病房觀察，媽媽則是轉往專責病房隔離休養。

▲台大醫院雲林分院9日為確診產婦進行接生剖腹接生雙胞胎，母子均安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新生兒急重症照護團隊蔡政憲副主任（右下角）、小兒科林杏佳醫師在旁待命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副院長劉宏輝表示，這次是台大醫院雲林分院首次面對確診產婦生產，照護團隊身兼重任與龐大壓力，由婦幼醫學中心徐明洸主任、凃怡安醫師、林宜衡醫師協力開刀搶救；新生兒急重症照護團隊蔡政憲副主任、小兒科林杏佳醫師在旁待命，全力支援。兩位雙胞胎出生後隨即插管治療，目前生命徵象皆為穩定。

徐明洸主任表示，為保護醫護人員與母嬰安全，採取高規格防疫措施，麻醉科、婦產科、開刀房醫護共十餘人協力接生寶寶，參與手術的醫護人員都穿著全套防護隔離衣，手術歷經一個多小時順利完成。

▲台大醫院雲林分院9日為確診產婦進行接生剖腹接生雙胞胎，母子均安。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲產婦轉往專責病房隔離休養，透過視訊感謝醫療團隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林+336！縣警局再增10警確診　8人同室辦公6女警染疫

►快訊／雲林第二監獄爆群聚　受刑人照胃鏡快篩陽...96人PCR確診

►帶護身符也沒用！冒充檢警詐騙　2車手取存摺遭逮喊冤「被利用」

►家長會怕！停課新標準首日　雲林1100名小學生請事假


 

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
最尷尬巧遇！台大博士生校內被撞重傷　2天後迅速和解內幕曝光
產險公會妥協了！　請業者數位理賠代替診斷書
柯文哲估洪峰在下周！　「像打橄欖球的撞擊，撐過去壓力就下去」
星巴克明起「不限金額」買一送一　連續24天抽獎「現賺一杯」
快訊／「台灣蝶王」王冠閎確診　今全大運200自由式未參賽
確診男從防疫旅館跳下！　黑頭賓士救了他
快訊／媳婦確診遭公公轟出門！　新北衛生局回應了
300人到指揮中心抗議！　與警方爆衝突
「數位新冠健康證明」新增iPhone錢包+身分證字號！簡單操
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快被疫情壓垮！醫護人力緊繃　陳時中：已撐兩年「最後一戰」撐過去

基隆+1734！6歲以下幼童增109人染疫　2933人居隔4校停課

雲林新增559本土確診　虎尾106+雲林二監96群聚佔多數

高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回：送700元沒比較差

台東+222！養護機構無新增...潛水傳播鏈還在燒　876人隔離中

1歲半兒確診「高燒40度＋嘴唇發紫」　父送急診遭網批：浪費資源

陽明交大版疾管家！學生成立防疫志工團　提供一對一關懷解惑

南投婦死後確診...傳丈夫及2居服員　未打疫苗+延誤就醫造成

台南+1489　20家基層診所加入「公費PCR採檢」

宜蘭+1279首度破千！校園新增164例　學童打莫德納首日137人

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

快被疫情壓垮！醫護人力緊繃　陳時中：已撐兩年「最後一戰」撐過去

基隆+1734！6歲以下幼童增109人染疫　2933人居隔4校停課

雲林新增559本土確診　虎尾106+雲林二監96群聚佔多數

高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回：送700元沒比較差

台東+222！養護機構無新增...潛水傳播鏈還在燒　876人隔離中

1歲半兒確診「高燒40度＋嘴唇發紫」　父送急診遭網批：浪費資源

陽明交大版疾管家！學生成立防疫志工團　提供一對一關懷解惑

南投婦死後確診...傳丈夫及2居服員　未打疫苗+延誤就醫造成

台南+1489　20家基層診所加入「公費PCR採檢」

宜蘭+1279首度破千！校園新增164例　學童打莫德納首日137人

唐玲化療8次胃癌細胞轉移卵巢！　腫瘤檢查出惡性：希望確定破滅

羅薩有急事請假回家！15日再返台

快被疫情壓垮！醫護人力緊繃　陳時中：已撐兩年「最後一戰」撐過去

詞神林夕定居台灣：才能好好活著　意外戒菸成功...妙招曝光！

女學生實名舉報講師「道德敗壞」306天無果　南開大學：學校非常重視

基隆+1734！6歲以下幼童增109人染疫　2933人居隔4校停課

雲林新增559本土確診　虎尾106+雲林二監96群聚佔多數

巴拿馬長榮國際董座鬧雙胞　弟弟派選出新董座張國明

「喉嚨卡卡的」我確診了嗎？中醫師教你別慌先這樣做

高雄跟進台南打疫苗送快篩？　陳其邁妙回：送700元沒比較差

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

台灣之星傳災情！「訊號直接沒了」用戶哀號

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

快訊／暴增12死！今本土狂飆50780人確診、境外增48人

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

快訊／今通報12死「含亞東孕婦」！死因曝光

今本+50780例！各縣市分佈曝

家人怕被傳染　新北確診媳遭公公趕出門

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

今天很關鍵！估破7萬　沈政男：如果沒有就費解了

與病毒共存一定會死人！英國經驗給台灣3個啟示

00：30路過台大急診！名主播「直擊2景象」秒鼻酸

更多熱門

相關新聞

即／高雄＋2455！　「3年齡層」是疫情傳播主角

即／高雄＋2455！　「3年齡層」是疫情傳播主角

高雄市10日新增2455例本土個案。市長陳其邁主持防疫記者會時表示，周一回到職場後，確診通報數增加，確診大宗仍是分布於職場和校園。市府也分析確診者年齡分布，發現20-29歲、30-39歲、40-49歲佔比高，因社交活動相對活耀，仍是疫情傳播主角。

苗栗+523！全縣國中9年級居家上課

苗栗+523！全縣國中9年級居家上課

即／雲林第二監獄96人確診　全無症狀

即／雲林第二監獄96人確診　全無症狀

竹市+658！　03-5320900一通電話提供6大諮詢

竹市+658！　03-5320900一通電話提供6大諮詢

確診沒破7萬遭質疑「社區黑數多」　陳時中：有各種可能性

確診沒破7萬遭質疑「社區黑數多」　陳時中：有各種可能性

關鍵字：

台大醫院雲林分院產婦雙胞胎確診台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

台灣之星傳災情！「訊號直接沒了」用戶哀號

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

E級辣媽直播主「報案告連千毅」爆勾惡握小三醜聞

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

快訊／暴增12死！今本土狂飆50780人確診、境外增48人

金馬影后瘋傳赴英生產！

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

快訊／今通報12死「含亞東孕婦」！死因曝光

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面