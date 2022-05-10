雲林確診產婦產雙胞胎　醫護「全身防護隔離衣」....2嬰PCR陰性

▲新生兒急重症照護團隊全力支援，兩位雙胞胎出生後隨即插管治療，目前生命徵象皆為穩定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院於5月9日凌晨1時25分完成雲林縣第一例COVID-19確診產婦的剖腹產，喜迎雙胞胎男嬰。生產過程醫院均以最高防疫規格保護第一線醫護人員，新生兒也證實核酸檢測為陰性，未受到COVID-19的感染。



台大醫院雲林分院婦幼醫學中心主任徐明洸說明，8日下午接獲鄰近婦產科診所緊急因前置胎盤急性出血轉診的產婦，31週的產婦由於大量出血，醫療團隊緊急為他接生，然而，抵達急診再次確認PCR核酸檢測，才發現是陽性確診，團隊臨危不亂，於9日凌晨1時25分平安剖腹生產，雙胞胎體重分別為1590公克與1480公克，目前兩位新生兒於加護病房觀察，媽媽則是轉往專責病房隔離休養。

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▲新生兒急重症照護團隊蔡政憲副主任（右下角）、小兒科林杏佳醫師在旁待命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副院長劉宏輝表示，這次是台大醫院雲林分院首次面對確診產婦生產，照護團隊身兼重任與龐大壓力，由婦幼醫學中心徐明洸主任、凃怡安醫師、林宜衡醫師協力開刀搶救；新生兒急重症照護團隊蔡政憲副主任、小兒科林杏佳醫師在旁待命，全力支援。兩位雙胞胎出生後隨即插管治療，目前生命徵象皆為穩定。



徐明洸主任表示，為保護醫護人員與母嬰安全，採取高規格防疫措施，麻醉科、婦產科、開刀房醫護共十餘人協力接生寶寶，參與手術的醫護人員都穿著全套防護隔離衣，手術歷經一個多小時順利完成。

▲產婦轉往專責病房隔離休養，透過視訊感謝醫療團隊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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