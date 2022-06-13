確診死者走得匆忙　雲林縣6／18辦超度大法會以慰亡靈

▲雲林縣政府預定在6/18日下午14時至17時，為因疫情罹難的百餘位鄉親辦理法會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（13）日新增986例本土確診個案，分別為斗六127例，虎尾171例，西螺94例，北港66例，斗南65例，麥寮64例，莿桐50例，二崙49例，元長42例，台西41例，崙背39例，古坑32例，大埤26例，土庫29例，褒忠25例水林18例，四湖、口湖15例，林內、東勢9例個案分佈20鄉鎮。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情，確診人數降至三位數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，新增986例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-95歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有818人、確診者居家照護在管中有8334人。統計至6月10日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10741人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19493人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共41165例，其中累計72例為死亡。今日新增 6 名死亡確診個案，為3名男性及3名女性，年齡介於60-90多歲間，有慢性阻塞性肺病、慢性腎臟病、慢性肝炎、癲癇、類風溼性關節炎、失智、三高等慢性病史，其中2位已完整接種 COVID-19 疫苗，其餘4位未曾接種疫苗，死亡日期介於 5/30 至 6/9，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計72確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，中央指揮中心針對確診個案24小時內火化，很有可能家屬都還在隔離中，當時並無法瞻仰遺容也沒有辦法好好送家屬最後一程與為亡者進行喪禮相關法會等民俗儀式，聽到家屬許多遺憾的心聲，所以預定為雲林縣感染COVID-19確診不幸罹難的亡靈做超度大法會。

張麗善說，從去年因為施打疫苗不幸死亡的、以及確診需24小時內火化的陸續累計共有一百多位，縣府會與家屬來聯繫，預定在6/18日下午14時至17時，於虎尾鎮學府西路與建成路口附近，為所有因疫情不幸罹難的鄉親辦理法會，所有名單將邀請法師助念離苦得樂。

▲雲林縣本土確診個案今日＋986例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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