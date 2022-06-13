猛爆性肝炎指數飆125倍！雲林6歲確診童病況曝　緊急洗肝搶命

▲台大雲林分院婦幼中心副主任蔡政憲於「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」分享6歲男童重症案例。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣5/21收治一名6歲確診COVID-19重症男童，2天後出現猛爆性腦炎徵狀病況一度危急，在台大兒科重症醫療團隊全力救治下，共進行5次療程、穩定恢復下在6月6日轉至一班病房，由母親陪同照護；台大雲林分院婦幼中心副主任蔡政憲本月5日於「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」分享該起案例。

雲林這名6歲男童與母親等家人同住，5/20母親發燒確診、3歲的妹妹與8歲的姐姐自篩為陽性接連發燒是輕症，男童5/21早上自篩陰性且體溫正常，至晚間18時發燒39度再次自篩顯示為陽性，約21時洗澡後持續畏寒，需多添穿衣物，約22時精神越差、全身沒力氣、嘔吐一次、身體很燙，突然發生眼睛上吊、用力咬舌頭、兩手及全身硬，家長電話聯絡區醫院、獲建議立即送醫，隨即於23時開車送男孩至虎尾若瑟醫院急診就醫。

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▲台大雲林分院婦幼中心副主任蔡政憲分享6歲男童重症案例，說明初步治療狀況。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

送醫後男童的生命症侯相當危急，血壓70/30毫米汞柱(六歲男童正常收縮壓為82~110毫米汞柱)，體溫42.7C、心跳每分鐘180以上，急性意識改變、高燒抽搐，合併休克。立即採新冠病毒PCR、同步通知台大雲林兒童急診轉院，當時已約接近凌晨，約1時許採檢出爐，男童SARS-CoV-2 PCR(+) ，Ct值為14.0。

▲雲林6歲男童重症案例，於加護病房第一天治療病況。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

副主任蔡政憲表示，兒童感染新冠肺炎後發生重症的前驅症狀包括高燒超過41度，意識不清、昏睡、持續頭痛、嘔吐、抽搐、步態不穩等，在這名患者身上都可以看到，男童採檢PCR結果Ct值相當低，住院後馬上給予瑞德西韋、免疫球蛋白及介白素等藥物，而男童僅有過敏性鼻炎及氣喘，並無長期使用藥物，未注射疫苗。

▲雲林6歲男童重症案例，於加護病房第二天治療病況。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

經檢查發現，男童除了左下肺發炎外，還有急性腦水腫，顱內壓持續升高，同時必須仰賴呼吸器，住院第一天肝發炎指數ALT、AST就分別上升到1200、2000（正常為40以下），發生急性猛爆性肝炎，第二天兩項指數更是上升到各5000，緊急進行「洗肝」包括血液透析及血漿置換。

▲雲林6歲男童重症案例，於加護病房第三天治療病況。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

由於肝發炎指數太高，產生高血氨的情況，醫師擔心恐出現肝性腦病變，緊急開腦置放顱內壓監測器，經過相關的治療狀況逐漸穩定，5/31日睜開眼睛父母親在病房外視訊探視，蔡振憲提到，男童前後經過五次的血漿置換，在加護病房住了兩周後，順利轉到一般病房，後續仍需要復健。

▲雲林6歲男童重症案例，第一週療程總覽。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲雲林6歲男童重症案例，第二週療程總覽。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

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