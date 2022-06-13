1歲幼童發燒抽搐！家長緊抱奔派出所　警車開道助送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣二崙鄉昨(12)日下午3時許一名父親抱著年僅一歲的男童衝進油車派出所，慌忙向警方說明孩子身體不適且有意識模糊的狀況，希望警方協助救援；油車派出所副所長吳信昌及警員廖思博見狀，立即以警車開道並以最短路徑協助民眾順利將幼童平安送抵醫院。

▲雲林一名父親抱著一歲男童衝進油車派出所求助，希望警方協助救援將發燒的兒子送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局油車派出所副所長吳信昌說明，1歲男童被父親緊抱在胸前並衝進派出所，男童疑似因身體不適而有哭鬧、抽搐情形，當時除了嚇一跳之外孩子的狀況令人特別心疼。為了讓男童盡速就醫，便由警員駕駛巡邏車沿途鳴笛開道，讓家屬於警車後方緊跟，約13公里的鄉間小路，僅花了約10分鐘的時間即到達虎尾若瑟醫院。

著急的家屬到院後頻頻感謝警方的協助，油車所副所長吳信昌表示，救人乃十萬火急之事，所幸該案幼童經送醫救治，目前病情穩定，當晚西螺分局由副分局長馬秋景代表分局長吳俊德，至油車派出所頒贈暖心茶葉禮盒，以嘉勉吳、廖二員認真、忠勤之表現。

西螺警分局表示，關病患是否確診等詳細病情因屬個人資料，不便由警方說明，另因民眾抱著男童衝下車求助有與警處理警員保持安全距離，並全程配戴口罩，副所長吳信昌及警員廖思博2人反所後並無自行快篩，但至目前健康狀況正常並無不適。

▲西螺分局由副分局長馬秋景代表分局長吳俊德，至油車派出所頒贈暖心茶葉禮盒，以嘉勉吳、廖二員認真、忠勤之表現。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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