6歲童重症「休克狀況危急」！2週搶救過程曝：第8天對護理師眨眼皮

▲台大醫院雲林分院指出，6歲童當天送急診時生命危急。（示意圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

雲林某家庭日前爆發群聚感染，一名6歲男童1天內自篩2次才陽性，接著持續畏寒，最後沒力氣、嘔吐，甚至眼睛上吊、全身僵硬，診斷出猛爆性肝炎合併高血氧，血壓升高對腦水腫有不良影響。台大醫院雲林分院今（5日）揭此案例歷經2週加護病房救治，轉至一般病房過程。

疾管署今（5日）舉行線上兒童新冠病毒感染併發重症臨床處置案例研討會，台大雲林分院婦幼醫學中心副主任蔡政憲提到，男童當時發燒到身體很燙，出現嘔吐、反覆抽搐等危險跡象，5月21日送到急診時生命危急，血壓僅70/30毫米汞柱明顯下降，體溫42.7度、心跳每分鐘180度以上，急性意識改變、高燒抽搐，合併休克，接著轉到分院啟動重症兒童準備，在意識不佳、心跳加速下立即插管氣內管、接上人工呼吸器，超音波檢查顯示「休克狀況危急」，需生理食鹽水注射和多種強心劑點滴輸入。

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▲蔡政憲提到，通常在加護病房第一週最危險。（圖／截自疾管署YouTube，下同）



蔡政憲指出，男童出生與發展、疫苗使都正常，只有過敏性鼻炎和氣喘，急診電腦斷層後取得家屬同意每天注射一次瑞德西偉，共5天，藥物採用免疫球蛋白跟細胞介白素第六型拮抗針劑各一次，但斷層也發現有明顯肺炎，雙側瞳孔縮小、對光反射微弱，無正常腦幹眼球反射，自發性呼吸微弱，依賴呼吸器，因此入住加護病房，進行多種床邊監視、照護。

蔡政憲表示，加護病房住院前3天肝指數節節上升，ALT大於1200外，有急性猛爆性肝炎，夜間心跳下降每分鐘75下，且血壓上升，顱內有新變化，第2天血壓上升到大於200，肝指數大於5000，專家建議應2天做1次「血漿置換術」。

▲蔡政憲說，男童在加護病房第8天會眼睛會微開看護理師、眨眼皮。



蔡政憲提到，加護病房第一週最危險，第4天起24小時腦電圖監測，腦波型態有活動，隔天做腦部MRI，第6天腦脊髓液檢查腦壓正常，男童才會縮身且會流眼淚，但第7天仍有發燒，因此用電腦恆溫機，做神經保護處置。

來到第二週，蔡政憲說，男童會眼睛會微開看護理師、眨眼皮，直到第11天做了5次血漿置換術，終於可順利拔除氣管，可自行呼吸，到昨天第12天，專家認為不用再做血漿置換術，才轉出加護病房進行後續治療。另男童父親憂心男童病毒發炎是否有改善，蔡政憲強調，有顯著改善。

蔡政憲提醒，兒童感染後危險因子包括昏迷指數、抽搐發作腦幹症狀及高燒，一般症狀有發燒、喉嚨痛、腸胃道症狀、呼吸道症狀等，但當出現8種「重症前驅症狀」，如體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、嘔吐、持續頭痛、步態不穩和肌躍型抽搐、抽搐，等非單純熱性痙攣腦病變與重症前驅症狀時，建議住院立即轉診至重症責任醫院。