雲林啟動「兒童安心照護方案」　醫療院所主動關懷診療

▲雲林縣府啟動「COVID-19兒童安心照護方案」由醫療院所主動進行關懷、診療等服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為因應COVID-19兒童確診患者增加，維護兒童確診者居家照護安全，並兼顧醫醫療照護資源，雲林縣府啟動「COVID-19兒童安心照護方案」，與雲林縣醫師公會、6大專責醫院及基層診所合作，由醫療院所主動進行關懷、診療等服務，讓兒童確診患者獲得最妥適的照顧，同時也儲備重症者醫療量能。

根據雲林縣衛生局統計，截至昨日雲林兒童確診人數為7139人，其中13-18歲有570人，12歲以下1175人約佔16.4%、7-12歲有570人佔8%、1-6歲605人佔8.4%，除8名兒童收治於台大雲林分院與若瑟醫院外，全部都是居家照護。

▲台大雲林分院的小兒科重症團隊當全雲林醫院的後盾為其他5家專責醫院急診提供全天24小時COVID-19兒童確診患者急診的急重症視訊諮詢照會服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

台大雲林分院開發「COVID-19智慧e化派案平台」，衛生局藉通報系統介接資料並上傳平台派案至各級醫療院所，由醫師判斷評估確診者是否須住院、收治於集中檢疫所，或可轉為居家照護。系統於4月25日啟用至今六家醫院總計已處理6000件，並於5 月14日開放給基層診所使用，目前已36家診所加入並累計108件關懷案件。

COVID兒童急重症遠距醫療照護網，由台大雲林分院的小兒科重症團隊當全雲林醫院的後盾為其他5家專責醫院急診提供全天24小時COVID-19兒童確診患者急診的急重症視訊諮詢照會服務，解決第一線急診醫師與家長的焦慮並讓後送專責病房收治的流程更順暢，目的就是減少輕症轉診同時強化重症轉院。

▲台大雲林分院的小兒科重症團隊當全雲林醫院的後盾為其他5家專責醫院急診提供全天24小時COVID-19兒童確診患者急診的急重症視訊諮詢照會服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局長說明，雲林6大專責醫院訂定分流機制，年齡小於1歲兒童確診患者，收治於台大雲林分院及若瑟醫院；12-18歲兒童確診患者，優先收治成大斗六分院、雲林長庚醫院、中醫藥北港附設醫院及雲林基督教醫院，另外重症兒童確診患者，優先收治於本縣重症專責醫院台大雲林分院。



雲林縣長張麗善表示，縣府與各專責醫院及基層診所團結抗疫，預期可強化兒童確診者分流收治、保全責任醫院各類疾病收治醫療量能、藉由區域聯防增加兒科照護及收治量能、提升COVID-19居家照護兒科醫師量能並提供符合兒童及家庭醫療需求的照護，提供更妥善、更貼近需求的照護，也讓家長安心。

▲專責醫院及基層診所團結抗疫，預期可強化兒童確診者分流收治，提升COVID-19居家照護兒科醫師量能並提供符合兒童及家庭醫療需求的照護。（圖／記者蔡佩旻攝）

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